Les actions de KKR chutent après l'annonce d'une charge sur un fonds asiatique
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation au paragraphe 2)

Les actions de KKR KKR.N ont chuté vendredi après avoir enregistré des gains plus tôt grâce à un rapport sur les bénéfices solides, après que la société ait parlé de la sous-performance de l'un de ses fonds.

"Nous avons collecté environ 350 millions de dollars de portage brut sur (le fonds) Asia II () il y a de nombreuses années, que nous devons maintenant rembourser", a déclaré Rob Lewin, directeur financier, lors d'une conférence téléphonique. "Nous prendrons une charge au quatrième trimestre pour ce faire et nous annulerons la compensation qui a été payée lorsque ce portage a été collecté"

Les actions se sont légèrement redressées et étaient en baisse de 0,5 % en milieu de matinée.

Valeurs associées

KKR & CO
117,700 USD NYSE -1,41%
