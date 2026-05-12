Les actions de Jiangsu Hengrui HK ont atteint leur plus haut niveau depuis près de quatre mois grâce à son partenariat avec Bristol-Myers Squibb

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12 mai - ** Les actions de Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals cotées à Hong Kong ont bondi de 16,2% lors de la deuxième séance haussière, atteignant 76,75 HK$, leur plus haut niveau depuis le 20 janvier

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 28 juillet 2025

** Les actions cotées à Shanghai 600276.SS bondissent de 8,6% à 58,1 yuans, s'apprêtant à enregistrer leur plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 15 avril ** Le développeur de médicaments spécialisé en oncologie basé en Chine conclut des accords de collaboration et de licence avec Bristol-Myers Squibb (BMS) BMY.N afin de faire progresser un portefeuille de 13 programmes en phase précoce dans les domaines de l'oncologie, de l'hématologie et de l'immunologie

** BMS versera à Hengrui jusqu'à 950 millions de dollars, dont un paiement initial de 600 millions de dollars, un paiement de 175 millions de dollars à la première échéance et un deuxième paiement conditionnel de 175 millions de dollars en 2028 ** Les paiements d'étapes potentiels prévus par les accords s'élèvent à 15,2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** Depuis le début de l'année, l'action cotée à Shanghai a baissé de 1,7%, tandis que celle cotée à Hong Kong a augmenté de 2,1% et que l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO a progressé de 2,8%