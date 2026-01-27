Les actions de JetBlue chutent alors que les conditions météorologiques et la fermeture du gouvernement entraînent une perte trimestrielle plus importante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

JetBlue: la poussée des offres premium contribue à l'augmentation du chiffre d'affaires

*

Les dépenses d'exploitation augmentent en raison d'événements extérieurs

*

JetBlue prévoit d'atteindre le seuil de rentabilité en 2026 grâce à sa stratégie premium

*

JetBlue ne s'attend pas à un impact majeur de la tempête hivernale et prévoit une augmentation de sa capacité en 2026

(Mise à jour des actions au paragraphe 1, ajout de détails sur les plans d'augmentation des revenus des primes au paragraphe 9, commentaire du président de JetBlue au paragraphe 11, détails sur l'impact de la tempête hivernale sur American au paragraphe 12) par Doyinsola Oladipo et Anshuman Tripathy

JetBlue Airways JBLU.O a affiché mardi une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre, citant des facteurs tels que le mauvais temps et la fermeture du gouvernement, ce qui a fait chuter les actions du transporteur de près de 8 % dans les échanges de l'après-midi.

La compagnie aérienne basée à New York a déclaré que le trimestre a été marqué par un volume élevé d'événements externes imprévus, mais la croissance de la catégorie premium a contribué à stimuler les revenus, car les transporteurs américains se tournent vers des produits haut de gamme et des programmes de fidélisation pour compenser la tiédeur de la demande de la cabine principale en 2026.

"L'incertitude macroéconomique a pesé sur la demande du secteur l'année dernière et a eu un impact sur les résultats ", a déclaré la directrice générale Joanna Geraghty lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, ajoutant que cela avait empêché la compagnie aérienne de rétablir sa rentabilité d'exploitation l'année dernière.

PLUS DE REVENUS PREMIUM EN 2026

JetBlue a enregistré une perte ajustée de 49 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une perte de 21 cents par action l'année précédente. Les analystes s'attendaient à une perte de 45 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Les dépenses d'exploitation du transporteur par siège-mille disponible, hors carburant, ont augmenté de 6,7 % en glissement annuel au cours du trimestre en raison de perturbations, notamment la fermeture du gouvernement et la directive sur la navigabilité d'Airbus . La compagnie aérienne a également indiqué que le prix du carburant avait été un facteur défavorable au cours du trimestre.

Cependant, JetBlue a enregistré des recettes d'exploitation de 2,24 milliards de dollars pour la période d'octobre à décembre, contre 2,23 milliards de dollars estimés par les analystes, en raison d'une reprise de la demande intérieure et de sa stratégie de croissance premium.

"La majeure partie de la surperformance de notre RASM (revenu par siège-mille disponible) a été due à la force de la demande sous-jacente, associée à la fidélité, aux revenus annexes et à d'autres revenus dépassant les attentes", a déclaré Geraghty. Parmi ces initiatives figure le lancement de la carte de crédit haut de gamme de la compagnie.

JetBlue prévoit que le RASM - une mesure de l'industrie communément appelée revenu unitaire, et une approximation du pouvoir de fixation des prix - sera compris entre 0% et 4% pour le premier trimestre et entre 2% et 5% pour l'ensemble de l'année.

La compagnie cherche à capter davantage de revenus premium en 2026, avec des projets de lancement d'une première classe domestique, l'ouverture d'un deuxième salon à Boston cette année et le développement de ses activités à Fort Lauderdale.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle prévoyait d'atteindre le seuil de rentabilité en 2026 et qu'elle envisageait une croissance de la capacité entre 2,5 % et 4,5 %.

"La toile de fond macroéconomique s'améliore, nous sommes ravis de renouer avec la croissance et nos opérations fonctionnent à un niveau que nous n'avons pas connu depuis des années", a déclaré Marty St. George, président de JetBlue.

AUCUN IMPACT MATÉRIEL DE LA TEMPÊTE N'EST PRÉVU

JetBlue a déclaré ne pas s'attendre à un impact matériel de la tempête hivernale qui perturbe le transport aérien dans une grande partie des États-Unis. Le transporteur a annulé environ 1 100 vols, contre plus de 9 000 pour sa rivale American Airlines, ce qui représente la plus grande perturbation liée aux conditions météorologiques de son histoire .

JetBlue s'attend à ce qu'un nombre moyen à un chiffre d'avions soient cloués au sol en 2026 en raison de problèmes avec le moteur turbofan à engrenages de RTX RTX.N Pratt & Whitney.

Son homologue Alaska Airlines a annoncé la semaine dernière un bénéfice annuel inférieur aux attentes des analystes, citant la saisonnalité, la volatilité des prix du carburant et l'incertitude économique.