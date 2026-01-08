 Aller au contenu principal
Les actions de Jefferies chutent après qu'une perte de 30 millions de dollars liée à First Brands ait pesé sur ses bénéfices
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 20:17

8 janvier - ** Les actions de la banque d'investissement Jefferies Financial Group JEF.N en baisse de 6,49% à 60,48 dollars

** JEF a publié ses résultats pour le quatrième trimestre mercredi après la clôture du marché

** La société a subi une perte de 30 millions de dollars liée à First Brands, qui a déposé son bilan l'année dernière

** La société a enregistré au 4ème trimestre un bénéfice net, part du groupe, de 190,9 millions de dollars contre 205,7 millions de dollars il y a un an

** JEF a précédemment divulgué son exposition à First Brands par l'intermédiaire d'un fonds appelé Point Bonita, géré par la branche de gestion d'actifs Leucadia de la banque.

** Cinq des six courtiers évaluent l'action à "acheter" ou "plus", 1 à "conserver"; leur prévision médiane est de 76 $ - LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, JEF a baissé de 24,4 % au cours des 12 derniers mois

