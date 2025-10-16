 Aller au contenu principal
Les actions de J.B. Hunt bondissent, les réductions de coûts augmentant le bénéfice trimestriel de la société de camionnage
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de la société américaine de transport routier J.B. Hunt JBHT.O ont augmenté de près de16% dans les premiers échanges jeudi après qu'un programme de réduction des coûts de 100 millions de dollars l'ait aidée à défier un ralentissement prolongé du fret et à augmenter ses bénéfices au troisième trimestre.

Depuis 2022, l'industrie du transport routier est confrontée à une surcapacité, à une baisse des taux de fret et à une croissance modeste des volumes de transport.

Mais J.B. Hunt a réussi à protéger ses marges au troisième trimestre, grâce à son programme de réduction des coûts visant à économiser 100 millions de dollars en un an, qui comprend l'optimisation des itinéraires et la réduction des frais généraux et administratifs.

Les analystes d'Evercore ISI ont salué cette performance, la qualifiant de résultat spécifique à J.B. Hunt qui établit une référence de marge plus élevée.

La société basée dans l'Arkansas a déclaré un bénéfice net de 170,9 millions de dollars, soit 1,76 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 152,1 millions de dollars, soit 1,49 dollar par action, il y a un an.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,46 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Malgré la faiblesse de la demande, la forte exécution de J.B. Hunt et les progrès tangibles en matière de réduction des coûts ont permis d'obtenir des résultats supérieurs aux prévisions, ont déclaré les analystes de BMO Capital Markets.

Ils ont déclaré que la trajectoire des bénéfices peut s'améliorer matériellement en 2026 si la toile de fond cyclique ne se détériore pas.

Les attentes d'un redressement du marché américain du transport routier en 2026 gagnent du terrain, en partie grâce aux réglementations fédérales visant à restreindre drastiquement les permis de conduire commerciaux aux citoyens non américains, ce qui resserre la capacité de chargement des camions.

Mais les experts avertissent que les volumes de fret doivent augmenter pour que la reprise soit significative.

Les actions de J.B. Hunt se négocient à un ratio cours/bénéfice à 12 mois de 21,71, comparé à la médiane du secteur de 16,15.

