Les actions de Hut 8 bondissent alors que l'ancien mineur de bitcoins signe un bail de 7 milliards de dollars pour un centre de données sur l'IA

Hut 8 HUT.O a signé un accord évalué à environ 7 milliards de dollars pour louer un centre de données en Louisiane , a-t-il déclaré mercredi, alors que les anciens mineurs de crypto-monnaies se tournent vers la demande croissante d'infrastructures d'intelligence artificielle.

Ses actions ont augmenté de 21 % dans les échanges avant bourse, s'ajoutant à la hausse d'environ 80 % cette année.

La société signera un contrat de location de 15 ans pour développer un centre de données de 245 mégawatts sur le campus de River Bend. La construction de la première phase devrait être achevée au début de l'année 2027.

La transition du minage de crypto-monnaie à l'hébergement de l'IA est devenue une tendance clé pour des entreprises comme Hut 8, CoreWeave et Applied Digital qui réaffectent leur accès à l'énergie à haute tension, aux systèmes de refroidissement et à l'immobilier spécialisé. Ces actifs sont de plus en plus rares, car les développeurs d'IA font la course pour déployer les processeurs graphiques Nvidia NVDA.O et d'autres matériels essentiels.

Hut 8, qui était autrefois un mineur de bitcoin s, a passé l'année dernière à se repositionner en tant que plateforme d'infrastructure énergétique .

Le nouvel accord implique despartenariats avec le développeur de modèles d'IA Anthropic et le fournisseur d'infrastructure Fluidstack. Google, propriété d'Alphabet

GOOGL.O , fournit un soutien financier pour une durée de 15 ans, ce qui souligne l'urgence pour les principaux fournisseurs de cloud de sécuriser la capacité pour les technologies d'IA à forte consommation d'énergie.

L'accord fait également partie d'une collaboration plus large entre Hut 8 et Anthropic, qui pourrait à terme atteindre une capacité de 2,3 gigawatts. Le mois dernier, Anthropic a annoncé un investissement de 50 milliards de dollars pour construire des centres de données aux côtés de Fluidstack.

Hut 8 a déclaré le mois dernier qu'elle disposait d'une réserve d'énergie totale de 8,65 gigawatts, allant de la diligence de site en phase initiale à 1,53 gigawatts de projets en phase finale de développement actif.