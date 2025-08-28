Les actions de HP Inc. chutent malgré le dépassement des estimations de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du fabricant de PC HP Inc HPQ.N chutent d'environ 1,6 % à 26,68 $ sur le marché préouvert ** La société dépasse les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi, grâce à la demande croissante d'ordinateurs personnels dotés d'intelligence artificielle et au cycle de mise à niveau de Windows 11

** J.P.Morgan relève le prix de vente à 30 dollars , contre 27 dollars de , et maintient sa note "surpondérée"

** La société de courtage affirme que le segment des systèmes personnels de HP est favorablement positionné et s'attend à ce qu'il soit le principal moteur de la reprise de la société

** Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre a augmenté d'environ 3 % pour atteindre 13,93 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 13,70 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** JPM déclare que les activités d'impression de HP s'améliorent et devraient contribuer à réduire la pression sur les bénéfices

** L'action est notée "hold" en moyenne; le PT médian est de 27 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, HPQ a baissé d'environ 17% cette année