Les actions de Hims & Hers chutent après que la FDA américaine a mis en garde contre les allégations trompeuses concernant les médicaments amaigrissants
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 18:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de la plateforme de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N chutent de 7,1% à 50,11 ** La Food and Drug Administration (FDA) a envoyé une lettre d'avertissement à HIMS concernant ses versions composées d'Ozempic, le médicament contre le diabète de Novo Nordisk

NOVOb.CO , et de Wegovy, un traitement pour la perte de poids

** Les médicaments composés ne sont pas approuvés par la FDA. Vos déclarations impliquent que vos produits sont identiques à un produit approuvé par la FDA alors qu'ils ne le sont pas", déclare la FDA dans sa lettre

** À la dernière clôture, l'action HIMS était en hausse de 106,5 % depuis le début de l'année

HIMS&HERS HLTH RG-A
50,430 USD NYSE -6,56%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
