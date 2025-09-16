Les actions de Hims & Hers chutent après que la FDA américaine a mis en garde contre les allégations trompeuses concernant les médicaments amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 septembre - ** Les actions de la plateforme de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N chutent de 7,1% à 50,11 ** La Food and Drug Administration (FDA) a envoyé une lettre d'avertissement à HIMS concernant ses versions composées d'Ozempic, le médicament contre le diabète de Novo Nordisk
NOVOb.CO , et de Wegovy, un traitement pour la perte de poids
** Les médicaments composés ne sont pas approuvés par la FDA. Vos déclarations impliquent que vos produits sont identiques à un produit approuvé par la FDA alors qu'ils ne le sont pas", déclare la FDA dans sa lettre
** À la dernière clôture, l'action HIMS était en hausse de 106,5 % depuis le début de l'année
