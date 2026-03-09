Les actions de Hims bondissent à la suite de l'accord visant à proposer Wegovy et Ozempic de Novo sur sa plateforme

(Mise à jour pour modifier l'approvisionnement, ajouter des détails sur l'accord; mise à jour des actions)

Les actions de Hims & Hers' HIMS.N ont augmenté de plus de 50 % dans les échanges avant bourse lundi, après que Novo Nordisk NOVOb.CO ait accepté de vendre ses médicaments vedettes Wegovy et Ozempic par le biais de la plateforme de la société de télésanté, signalant ainsi la fin du différend entre les deux sociétés.

L'accord intervient environ un mois après que Novo a intenté une action en contrefaçon de brevet contre Hims, à la suite du lancement, puis de l'annulation, par l'entreprise de télésanté américaine d'une copie à 49 dollars de la pilule contre l'obésité de Novo.

Les analystes ont déclaré que ce développement était à la fois surprenant et clairement positif pour Hims, qui était autrement confronté à la perspective d'une bataille juridique prolongée et coûteuse.

Les actions de Hims ont augmenté de 51,7 % à 23,8 dollars avant la mise sur le marché, tandis que les actions de Novo cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 1,3 %.

Novo est aux prises avec des sociétés de télésanté qui proposent des versions copiées composées moins chères de ses traitements contre l'obésité.

L'année dernière, Novo a mis fin à un accord de courte durée pour vendre son médicament amaigrissant Wegovy par l'intermédiaire de Hims, en raison des tactiques de marketing de la société et de la poursuite des ventes de copies de Wegovy.

Michael Cherny, analyste chez Leerink, a déclaré que l'accord suggère que Novo étend son réseau de distribution et que la grande portée de Hims auprès des consommateurs en fait un canal attrayant une fois que les problèmes juridiques sont résolus.

L'impact financier pour Hims reste toutefois incertain.

Selon l'accord, qui entrera en vigueur à la fin du mois, les clients de Hims auront accès aux produits injectables Ozempic et Wegovy, approuvés par les autorités américaines, ainsi qu'à la pilule Wegovy, aux prix pratiqués par Novo pour les médicaments à usage personnel.

Selon les analystes, bien que la vente des produits de marque de Novo apporte une contribution plus importante au chiffre d'affaires, elle générera probablement des marges plus faibles pour Hims que ses offres composées.