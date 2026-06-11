Les actions de Halkbank progressent alors que les États-Unis demandent officiellement le classement de l'affaire relative aux sanctions contre l'Iran

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Les actions de Halkbank HALKB.IS ont progressé de près de 4% jeudi après que le ministère américain de la Justice a officiellement demandé à un juge fédéral de classer sans suite l'affaire pénale engagée contre la banque publique turque.

Halkbank, qui avait été mise en accusation par les procureurs américains en 2019 pour avoir aidé Téhéran à contourner les sanctions économiques américaines , a conclu un accord avec le gouvernement américain pour mettre fin aux poursuites, à condition que la banque respecte ses termes pendant une période de 90 jours, qui est désormais expirée.

Halkbank a déclaré jeudi que l'affaire pénale devrait prendre fin après que le tribunal a accédé à la demande de classement sans suite formulée par le ministère américain de la Justice.

Dans une déclaration publiée sur la plateforme de divulgation publique (KAP), Halkbank a indiqué avoir soumis mercredi une lettre signée conjointement avec le bureau du procureur fédéral du district sud de New York demandant le classement de l'affaire pénale, conformément aux termes de l'accord de règlement.

Les actions de Halkbank ont progressé d'environ 27,57% depuis le début de l'année, tandis que le principal indice bancaire turc a reculé d'environ 2,19%.

Avec la conclusion de cette affaire, Halkbank sera déchargée d'un poids important et pourra emprunter plus facilement à l'étranger, a déclaré la société de courtage Ata Yatirim.

Au moment de la conclusion de l'accord, Halkbank avait déclaré qu'elle n'admettrait aucune infraction pénale et ne paierait aucune amende judiciaire ou administrative.

À la suite de l'accord conclu en mars, la banque turque avait engagé le cabinet d'audit Ernst & Young pour vérifier sa conformité aux sanctions américaines et aux politiques de lutte contre le blanchiment d'argent, ont indiqué ses avocats dans un document déposé au tribunal.