Les actions de Global Payments s'envolent grâce à une hausse du bénéfice trimestriel et à des prévisions annuelles solides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Global Payments GPN.N a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street et a fait état d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mercredi, ce qui a fait grimper les actions de la société de technologie de paiement de plus de 8% dans les échanges avant la cloche.

La société basée à Atlanta prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 13,80 et 14 dollars pour l'exercice 2026, contre 13,64 dollars selon Wall Street, selon les estimations compilées par LSEG.

Les dépenses de consommation des acheteurs à revenus élevés se sont maintenues, même si les pressions macroéconomiques incitent les ménages à revenus moyens et faibles à réduire leurs dépenses.

Les activités de Global Payments auprès des commerçants sont diversifiées en termes de secteurs et de régions, ce qui lui permet de se prémunir contre un ralentissement de l'économie. Le niveau des dépenses de consommation d'une économie a une incidence directe sur les bénéfices des sociétés de technologie de paiement.

Le segment des solutions pour commerçants, le plus important de la société, a enregistré une hausse de près de 3 % de son bénéfice d'exploitation ajusté, à 877,1 millions de dollars au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente. Cette unité perçoit des commissions sur les transactions et dépend des volumes.

"Avec la finalisation de nos principales transactions, nous continuons de prévoir un retour de capital de 7,5 milliards de dollars aux actionnaires jusqu'à la fin de 2027", a déclaré le directeur général Cameron Bready dans un communiqué.

Le bénéfice d'exploitation ajusté de son activité de solutions d'émission a augmenté pour atteindre 267,8 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 253,6 millions de dollars l'année précédente.

L'unité des solutions émettrices de Global Payments fournit des services de technologie et de traitement qui aident les banques, les coopératives de crédit et d'autres institutions financières à émettre et à gérer des cartes de crédit, de débit et des cartes prépayées.

Le bénéfice net trimestriel attribuable à la société est passé à 754,7 millions de dollars, soit 3,18 dollars par action, sur une base ajustée, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 717,9 millions de dollars, soit 2,85 dollars par action, un an plus tôt.