Les actions de GeneDx augmentent après que les résultats du quatrième trimestre ont dépassé les estimations

23 février - ** Les actions de la société de tests génétiques GeneDx Holdings WGS.O augmentent de près de 3% à 84,50 $ avant le marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 121 millions de dollars au 4ème trimestre, contre 120,4 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice ajusté de 14 cents par action au quatrième trimestre, contre 11 cents par action selon les estimations des analystes -LSEG

** Les revenus des tests d'exome et de génome ont augmenté de 32% pour atteindre 104 millions de dollars au 4ème trimestre - WGS

** WGS réaffirme ses perspectives de revenus pour l'année fiscale 26 de 540 à 555 millions de dollars, avec une croissance de 33 à 35 % des revenus des tests d'exome et de génome

** "Nous croyons que GeneDx possède un avantage unique de pionnier dans un marché en croissance rapide et en expansion dans le domaine des tests de maladies rares " - Piper Sandler analysts

** Les actions de WGS ont augmenté de plus de 69 % en 2025