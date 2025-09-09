 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions de Fox et de News Corp en baisse après l'accord de succession de la famille Murdoch
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 12:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre -

** Les actions de classe B de Fox Corp FOX.O ont baissé de 4,4% à 54,25$ et les actions de classe B de News Corp NWS.O ont baissé de 4,5% à 32,44$ sur un très faible volume de pré-marché après que Rupert Murdoch et ses enfants aient conclu un accord qui donnera au fils aîné Lachlan Murdoch le contrôle de l'empire des médias

** Selon l'accord (), les trois enfants de Rupert, James Murdoch, Elisabeth Murdoch et Prudence MacLeod, devraient recevoir chacun environ 1,1 milliard de dollars, selon une source, et ils ont accepté de vendre leurs participations personnelles dans Fox et News Corp sur une période de six mois

** Par la suite, Fox a annoncé tardivement le prix () d'une offre secondaire de ~16,8 millions d'actions vendues par le trio à 54,25$ pour un produit brut de ~913,3 millions de dollars, et

News Corp a annoncé le prix () d'une offre secondaire de ~14,1 millions d'actions vendues par le trio à 32,45$ pour un produit brut de ~456,6 millions de dollars

** Les deux offres ont été évaluées avec une décote de 4,5% par rapport à leur dernier prix de vente respectif le lundi, Morgan Stanley agissant en tant qu'unique preneur ferme

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions de FOX ont gagné ~24% depuis le début de l'année, tandis que les actions de NWS ont augmenté de ~12 % en 2025

Valeurs associées

FOX RG-A
62,4800 USD NASDAQ +1,59%
FOX RG-B
56,8100 USD NASDAQ +1,50%
MORGAN STANLEY
148,790 USD NYSE +0,45%
NEWS RG-A
29,9400 USD NASDAQ +1,70%
NEWS RG-B
33,9700 USD NASDAQ +1,71%
