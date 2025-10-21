 Aller au contenu principal
Les actions de Fluor gagnent en raison de l'annonce de l'acquisition d'une participation par Starboard et de la demande de révision de la participation de NuScale
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 20:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de la réponse de Fluor au paragraphe 5, commentaires de Starboard aux paragraphes 10 et 12) par Rashika Singh et Anshuman Tripathy

Les actions de Fluor Corp FLR.N ont augmenté de 2% mardi après un rapport de Reuters que l'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation de près de 5% visant à débloquer la valeur de la participation de 40% del'entreprise de construction dans NuScale Power SMR.N .

Les actions de NuScale Power ont baissé de 12 %.

Les analystes de Citigroup ont déclaré que la participation de Starboard soutenait leur opinion selon laquelle les actions de Fluor ont une marge de progression, citant la valeur de la participation dans NuScale et l'amélioration potentielle des opérations de base de la société.

Ils ont ajouté que la participation de Fluor dans NuScale représente encore plus de 60 % de sa capitalisation boursière et qu'elle pourrait vendre davantage de ses 111 millions d'actions restantes dans le développeur de réacteurs nucléaires au fil du temps.

"Nous sommes impatients de poursuivre notre engagement avec Starboard", a déclaré Fluor à Reuters, ajoutant qu'il "apprécie les perspectives supplémentaires pour faire avancer (son objectif) d'améliorer la valeur actionnariale à long terme", tout en maintenant un dialogue actif avec les actionnaires.

L'action de Fluor est en baisse de ~3% jusqu'à présenten 2025.

Pendant ce temps, les actions de NuScale ont grimpé de plus de 145 % cette année, soutenues par la demande croissante de solutions d'énergie propre pour alimenter les centres de données axés sur l'IA et l'infrastructure de défense.

Starboard n'a pas répondu immédiatement lorsqu'il a été contacté par Reuters.

L'activité principale de Fluor, qui comprend les projets d'infrastructure et d'énergie, a été mise sous pression, la société affichant une baisse de 6 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre pour atteindre 4 milliards de dollars, manquant les estimations des analystes. Starboard affirme que ce segment est sous-évalué par rapport à la participation de Fluor dans NuScale et cherche des options stratégiques.

Starboard a déclaré dans une présentation que la séparation de sa participation dans NuScale, par le biais de structures imposables ou exemptes d'impôts, permettrait de dégager une valeur significative pour les actionnaires.

La poussée de l'activiste intervient alors que Fluor est positionné pour bénéficier des politiques d'infrastructure du président Donald Trump qui pourraient stimuler les investissements dans l'énergie et la construction.

"Alors que les concurrents se sont retirés du marché de la construction, Fluor est maintenant mieux positionné pour capturer une plus grande part de l'augmentation des dépenses de construction et pour poursuivre des projets dans des conditions plus disciplinées et rationnelles", a déclaré Starboard.

