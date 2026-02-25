Les actions de First Solar s'effondrent après la publication de prévisions de ventes médiocres dans un contexte d'incertitude politique

Les actions de First Solar FSLR.O ont chuté de 16,7% dans les échanges de pré-marché mercredi, après que la société ait prévu des ventes annuelles inférieures aux attentes de Wall Street sur fond d'incertitude de l'environnement politique américain et de retards dans l'octroi des permis sous l'administration Trump.

Le fabricant de panneaux solaires a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que son chiffre d'affaires net en 2026 soit compris entre 4,9 milliards de dollars et 5,2 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'industrie solaire est confrontée à des pressions tarifaires et à un gel des approbations pour les grands projets sous l'administration actuelle, dans le cadre d'un programme axé sur le pétrole, le gaz, le charbon et le nucléaire, s'écartant des politiques d'énergie verte de Joe Biden.

Les dirigeants de First Solar ont déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats mardi que l'entreprise s'attendait à un impact tarifaire total de 125 millions à 135 millions de dollars cette année.

Christopher Dendrinos, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que les perspectives pour 2026 sont inférieures aux attentes en raison de l'augmentation de l'activité de réduction, mais il considère qu'il s'agit d'un événement qui clarifie la situation et qui positionne l'entreprise pour une reprise du volume l'année prochaine, en supposant qu'aucun tarif supplémentaire ne soit imposé.

L'entreprise a ajouté que la demande pour ses modules solaires de la série 6, conçus pour les centrales solaires à grande échelle et produits en Malaisie et au Vietnam, reste limitée.

Pour y remédier, First Solar ouvrira une nouvelle ligne de finition aux États-Unis en Caroline du Sud, dont la production devrait commencer au quatrième trimestre, et qui utilisera une partie de la partie avant de ces installations d'Asie du Sud-Est.

La société estime que ce déménagement permettra d'optimiser le fret, les tarifs et le contenu national pour la vente de produits supplémentaires sur le marché intérieur américain.

"First Solar est bien compris comme une histoire de 2027 avec plusieurs catalyseurs positifs sur le chemin", a déclaré Vikram Bagri, analyste chez Citi.