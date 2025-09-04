 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions de Figma plongent, les résultats n'étant pas à la hauteur des attentes fixées après l'introduction en bourse
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 12:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Akash Sriram

Les actions de Figma FIG.N ont chuté de plus de 15 % dans les transactions de pré-marché jeudi, suite à un modeste bénéfice du premier trimestre qui n'a pas atteint les attentes élevées fixées par son entrée en bourse en juillet.

L'introduction en bourse de la plateforme logicielle de conception collaborative basée sur le cloud a placé la barre très haut, et avec des actions qui ont maintenant fortement baissé, les investisseurs réévaluent la valorisation de la société dans un contexte de volatilité et de déblocages d'actions imminents.

Le prix de l'introduction en bourse de Figma a été fixé à 33 dollars par action, soit une valorisation de 19,34 milliards de dollars. L'action a bondi de 250 % lors de son introduction, marquant ainsi une entrée remarquée sur les marchés publics.

Elle devrait perdre jeudi environ 5 milliards de dollars par rapport à sa capitalisation boursière de 33,2 milliards de dollars, si les pertes subies avant l'introduction en bourse se maintiennent, les actions ayant perdu plus de 52 % par rapport à leur niveau record à la clôture de mercredi.

"(Le mouvement des actions) renforce l'idée que la volatilité pourrait rester élevée à court terme. Nous conseillons aux investisseurs en croissance à grande capitalisation d'augmenter leurs positions de manière opportuniste", a déclaré Brent Bracelin, analyste de recherche senior chez Piper Sandler.

Figma a déclaré un chiffre d'affaires de 249,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre, en hausse de 41 % par rapport à l'année précédente et légèrement supérieur au consensus de 248,8 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 0,09 $, dépassant de peu l'estimation de 0,08 $ par action.

Pour ajouter à la pression, la société a annoncé que la période de blocage de certains employés expirerait dans le courant de la semaine, ce qui pourrait accroître l'offre d'actions. Entre-temps, cinq grands détenteurs de capital-risque restent soumis à une période de blocage prolongée, avec des libérations échelonnées jusqu'au milieu de l'année 2026.

Avec seulement 41 % de ses actions en circulation disponibles en tant que flottant, l'action Figma est particulièrement sujette à la volatilité, car la liquidité limitée tend à amplifier les mouvements de prix.

Les actions de la plateforme logicielle de conception se négocient à 299,2 fois les prévisions de bénéfices, soit plusieurs fois le multiple cours/bénéfice de 15,3 du concurrent historique Adobe ADBE.O et de 23,7 pour l'indice S&P 500

.SPX plus large.

Bien que les analystes soient optimistes quant à la croissance à long terme de Figma, la volatilité à court terme devrait persister alors que la société navigue entre les changements de prix, l'intégration de l'intelligence artificielle et l'examen minutieux des investisseurs.

