Les actions de Figma plongent, les résultats n'étant pas à la hauteur des attentes après l'introduction en bourse

Les actions de Figma FIG.N ont plongé de 19 % jeudi, car un léger dépassement de son premier rapport de résultats après son entrée en bourse en juillet a troublé les investisseurs, et un déblocage imminent des actions a encore pesé sur le sentiment.

L'introduction en bourse de la plateforme logicielle de conception collaborative basée sur l'informatique dématérialisée a placé la barre très haut, et comme les actions ont maintenant fortement baissé, les investisseurs réévaluent la valorisation de la société dans un contexte de volatilité et de déblocage d'actions imminent.

Le prix de l'introduction en bourse a été fixé à 33 dollars par action, ce qui donne à la société une valeur de 19,34 milliards de dollars. L'action a bondi de 250 % lors de son introduction, marquant ainsi une entrée remarquée sur les marchés publics.

Figma devrait perdre jeudi environ 6 milliards de dollars sur sa capitalisation boursière de 33,2 milliards de dollars, si les pertes se maintiennent, les actions ayant perdu plus de 52 % par rapport à leur sommet à la clôture de mercredi.

"La combinaison d'attentes élevées qui ne sont pas largement dépassées, d'une valorisation très élevée en termes absolus et relatifs et d'inquiétudes concernant une augmentation du flottant à l'expiration d'un blocage post-IPO constitue un défi pour le cours des actions de n'importe quelle société, et celui de Figma ne semble pas différent", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 249,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre, en hausse de 41 % par rapport à l'année précédente et légèrement supérieur au consensus de 248,8 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 0,09 $, dépassant de peu l'estimation de 0,08 $ par action.

Pour ajouter à la pression, la société a annoncé que la période de blocage de certains employés expirerait plus tard cette semaine, ce qui pourrait augmenter l'offre d'actions. Entre-temps, cinq grands détenteurs de capital-risque restent soumis à une période de blocage prolongée, avec des libérations échelonnées jusqu'au milieu de l'année 2026.

Avec seulement 41% de ses actions en circulation disponibles en tant que flottant, l'action Figma est particulièrement sujette à la volatilité, car la liquidité limitée tend à amplifier les mouvements de prix.

Les actions de la plateforme se négocient à 299,2 fois les prévisions de bénéfices, soit plusieurs fois le multiple cours/bénéfice de 15,3 du concurrent historique Adobe ADBE.O et de 23,7 pour l'indice S&P 500 .SPX plus large.

Bien que les analystes soient optimistes quant à la croissance à long terme de Figma, la volatilité à court terme devrait persister alors que la société navigue entre les changements de prix, l'intégration de l'IA et l'examen minutieux des investisseurs.