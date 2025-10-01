Les actions de Fermi, société de placement immobilier spécialisée dans les centres de données, devraient s'ouvrir à un prix supérieur de 100 % à celui de l'introduction en bourse sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions de Fermi FRMI.O , cofondée par l'ancien gouverneur du Texas et secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, ont été indiquées pour ouvrir à 100% au-dessus du prix de l'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq mercredi, donnant à la fiducie d'investissement immobilier des centres de données une évaluation potentielle de près de 25 milliards de dollars.
