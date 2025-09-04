Les actions de Duolingo chutent, D.A. Davidson les rétrograde à "neutre"

4 septembre - ** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O chutent d'environ 2,1 % à 276,61 $ en prémarché

** D.A. Davidson abaisse la note de l'action de "acheter" à "neutre", citant la croissance des utilisateurs actifs de DUOL qui continue de ralentir en raison d'un marketing minimal sur les médias sociaux et d'un refus continu de l'AI-first

** La société de courtage réduit également le PT à 300 $ contre 500 $, ce qui représente toujours une hausse de 6,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action mercredi

** La société de courtage estime que "la machine à médias sociaux de Duolingo n'est pas "allumée" pour le moment, et Duolingo a été discret sur les médias sociaux au cours des derniers mois, en grande partie en raison de la réaction de l'AI first"

** Nous pensons que les efforts de Duolingo pour stabiliser la croissance du nombre d'utilisateurs aux États-Unis peuvent être en partie motivés par une augmentation du marketing payant, ajoute D.A. Davidson

** La note moyenne de 25 analystes est "acheter"; le prix médian est de 460 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, DUOL est en baisse de près de 13 % depuis le début de l'année