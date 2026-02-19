Les actions de DoorDash bondissent, la demande de livraison alimentant les prévisions de croissance

Les actions de la société de livraison de nourriture DoorDash DASH.O ont bondi d'environ 11 % avant la mise sur le marché jeudi, à la suite d'une forte prévision de la valeur brute des commandes du marché au premier trimestre, pariant sur une demande stable et une expansion agressive à travers les entreprises.

La demande d'épicerie et de livraison de nourriture en ligne augmente car les acheteurs soucieux de leur budget privilégient la commodité, même pour les produits de première nécessité, une tendance dont DoorDash a tiré parti en réalisant des gains réguliers au cours des derniers trimestres.

Au quatrième trimestre, le nombre total de commandes a augmenté de 32 %, après avoir progressé de 19 % il y a un an.

"Au-delà des restaurants, les catégories de l'épicerie et du commerce de détail aux États-Unis ont montré de la vigueur, DASH attirant plus de nouveaux consommateurs au quatrième trimestre 25 qu'au cours des trimestres précédents et suscitant un engagement initial amélioré parmi les cohortes plus récentes", ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets dans une note.

DoorDash s'attend maintenant à ce que le GOV de sa plateforme , ou la valeur totale en dollars des commandes passées par l'intermédiaire de sa plateforme, se situe entre 31 et 31,8 milliards de dollars pour le trimestre en cours, dépassant les estimations de 29,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La concurrence féroce sur le marché de la livraison de repas en ligne pousse des entreprises telles que DoorDash, Instacart et UberEats à multiplier les partenariats et les promotions pour s'emparer d'une plus grande part de marché.

DoorDash a également déclaré qu'il prévoyait de reconstruire son système technologique en 2026 afin de réunir des marques telles que DoorDash, Wolt et Deliveroo sur une seule plateforme, grâce à plusieurs centaines de millions de dollars d'investissements dans de nouveaux produits et de dépenses technologiques.

Ces investissements devraient toutefois peser sur sa rentabilité, l'objectif d'Ebitda ajusté au premier trimestre, compris entre 675 et 775 millions de dollars, étant inférieur aux estimations de 798,22 millions de dollars.

"DASH a un long chemin de croissance devant elle; le réinvestissement est dans l'ADN de l'entreprise, et ce n'est pas la dernière fois que nous débattrons d'un cycle d'investissement - mais la stratégie a du mérite", a déclaré Nikhil Devnani, analyste chez Bernstein.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de DoorDash pour les 12 prochains mois, une référence commune pour évaluer les actions, était de 50,87, contre 14,66 pour Instacart et 20,75 pour Uber.