Les actions de Disney chutent après l'annonce de "vents contraires" parmi les visiteurs internationaux
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

2 février - **Les actions de Walt Disney DIS.N ont chuté de 6,7 % à 105,21 $

** DIS met en garde contre certains "vents contraires" parmi ses visiteurs internationaux, sans en donner la raison

** Le directeur financier Hugh Johnston déclare que la société concentre ses efforts promotionnels sur les consommateurs américains, car elle a "moins de visibilité" sur les visiteurs internationaux

** Le bénéfice d'exploitation a baissé de 35 %, en partie à cause de l'augmentation des coûts liés à la commercialisation d'un plus grand nombre de films pour les fêtes de fin d'année.

** La société déclare un revenu de 25,98 milliards de dollars pour le premier trimestre , contre une estimation moyenne de 25,74 milliards de dollars par les analystes - données compilées par LSEG

** 38,5 % des revenus du 1er trimestre proviennent du segment des expériences de la société, qui comprend les parcs à thème, les croisières et les produits de consommation

** La société annonce un BPA ajusté de 1,63 $ contre des estimations de 1,57 $

** Au cours des 12 derniers mois, l'action a baissé de 0,3%

