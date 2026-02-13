Les actions de Dexcom se redressent après la publication d'un BPA et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions de la Bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Dexcom DXCM.O ont augmenté d'environ 7,7% et ont été la deuxième plus forte hausse de l'indice S&P 500 des soins de santé .SPXHC après que son BPA trimestriel et ses revenus aient dépassé les attentes ** Le fournisseur de moniteurs de glycémie a déclaré des revenus trimestriels de 1,26 milliard de dollars contre 1,11 milliard de dollars l'année précédente et 1,246 milliard de dollars selon les prévisions de la Bourse, tandis que, sur une base déclarée, le bénéfice par action (BPA) s'est élevé à 0,68 $ contre 64 $ selon les prévisions de la Bourse, d'après LSEG ** DXCM prévoit un chiffre d'affaires annuel de 5,16 à 5,25 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 11 à 13 %, conformément aux prévisions du mois dernier ** L'action s'est échangée pour la dernière fois à 70,13 $ contre une prévision médiane de 85 $, en hausse par rapport aux 84,41 $ d'il y a un mois, selon LSEG qui indique 31 notations d'analystes: 13 "strong buy", 13 "buy", 4 "hold" et 1 "sell" ** Depuis le début de l'année, l'action est en hausse de 5,6%, après avoir chuté au cours des deux dernières années, tandis que l'indice S&P 500 des soins de santé .SPXHC est en hausse de ~2% depuis le début de l'année, après avoir progressé au cours des trois dernières années. L'indice était en hausse de 1,6 % vendredi