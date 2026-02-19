USA: des compagnies aériennes vietnamiennes signent pour près de 37 milliards de dollars de contrats

( AFP / NHAC NGUYEN )

Trois compagnies aériennes vietnamiennes ont annoncé mercredi près de 37 milliards de dollars d’achats, dans une série de contrats signés avec des entreprises aéronautiques américaines.

Le plus gros contrat des trois a été signé par la compagnie aérienne Sun PhuQuoc Airways, qui a annoncé mercredi avoir passé une commande de 40 appareils long-courriers 787 Dreamliners de Boeing, d’une valeur totale estimée à 22,5 milliards de dollars.

Fondée il y a tout juste un an, cette compagnie est une filiale du groupe d'immobilier et de tourisme Sun Group, dont la stratégie vise à proposer une offre complète de transport et d'hôtellerie haut de gamme. Elle a déclaré dans un communiqué que l’achat "reflète l’ambition stratégique de Sun PhuQuoc Airways de construire un réseau véritablement intercontinental."

Les compagnies aériennes vietnamiennes Vietnam Airlines et Vietjet Air avaient de leur côté tout d'abord fait état de la signature d'une série de contrats avec des groupes américains du secteur pour un montant total de 14,4 milliards de dollars, dont 8,1 milliards de commandes auprès de Boeing.

La compagnie nationale Vietnam Airlines a passé commande d'une cinquantaine de Boeing 737-8, pour un montant total de 8,1 milliards de dollars, entamant dans le même temps les discussions avec l'avionneur en vue d'une commande supplémentaire d'une trentaine d'appareils de large capacité, qui représenterait environ 12 milliards de dollars, selon un communiqué du transporteur.

"Cet accord renforce un partenariat stratégique de longue date entre Vietnam Airlines et Boeing, créant des fondations solides pour notre ambition de devenir une compagnie aérienne de premier plan d'ici à 2030", a estimé le président de la compagnie, Dang Ngoc Hoa, cité dans le communiqué.

De son côté, la compagnie à bas prix Vietjet Air a annoncé avoir signé deux contrats, pour une valeur totale de 6,3 milliards de dollars.

Dans le détail, le premier concerne la fourniture et l'entretien de moteurs par l'équipementier américain Pratt & Whitney concernant 44 appareils Airbus de la famille A320, pour 5,4 milliards de dollars.

Il prévoit notamment "la fourniture de moteurs de nouvelle génération afin d'optimiser les performances opérationnelles, réduire les coûts et abaisser les émissions, dans le cadre de la stratégie de Vietjet en faveur du développement durable et la transition verte", a précisé le communiqué.

Le second concerne la location de six Boeing de la famille 737 auprès de l'entreprise spécialisée Griffin Global Asset Management, pour un montant total de 960 millions de dollars.

- "Fondation solide" -

Des accords qui doivent créer "une fondation solide pour améliorer notre capacité financière, élever nos standards opérationnels et soutenir la croissance à long terme de l'industrie aérienne au Vietnam", s'est félicité le directeur général de Vietjet, Nguyen Thanh Son, cité dans un autre communiqué.

Ces signatures ont été finalisées en marge de la visite à Washington du dirigeant vietnamien To Lam, présent dans la capitale américaine pour la réunion inaugurale, prévue jeudi, du "Conseil de la paix" lancé par le président Donald Trump.

Ces accords interviennent alors que les deux pays poursuivent leurs négociations commerciales dans le but de faire baisser les droits de douane imposés par les Etats-Unis sur les produits vietnamiens, actuellement de 20%.

Le Vietnam, pôle industriel d'Asie du Sud-Est, a fait preuve d'une résilience surprenante face aux nouvelles taxes américaines, enregistrant une croissance de 8% alors que beaucoup craignaient un effondrement de son modèle de croissance axé sur l'exportation.

Le pays d'Asie du Sud-Est est désormais parmi les partenaires économiques majeurs des Etats-Unis, avec une hausse de 28% de ses exportations vers la première économie mondiale en 2025.