Les actions de Deutsche Telekom en baisse de 1 % après un rapport sur la fusion avec T-Mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Deutsche Telekom

DTEGn.DE ont baissé d'environ 1% mercredi matin après que Bloomberg News a rapporté que le groupe allemand envisageait une fusion complète avec T-Mobile US TMUS.O .