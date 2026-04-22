Les actions de Deutsche Telekom en baisse de 1 % après un rapport sur la fusion avec T-Mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions de Deutsche Telekom
DTEGn.DE ont baissé d'environ 1% mercredi matin après que Bloomberg News a rapporté que le groupe allemand envisageait une fusion complète avec T-Mobile US TMUS.O .
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