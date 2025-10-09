Les actions de Delta Air Lines augmentent en raison des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de Delta Air Lines DAL.N en hausse de 5,6 % à 60 $ avant le marché ** La société prévoit des perspectives pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations des analystes, grâce à des tarifs plus élevés et à une reprise de la demande; elle dépasse les attentes de Wall Street pour le troisième trimestre

** Le bénéfice ajusté du 4ème trimestre devrait se situer entre 1,60 et 1,90 $ par action, contre une estimation de 1,66 $ par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté du T3 de 1,71 $ par action dépasse les estimations de 1,53 $

** Le PT médian des 23 courtiers couvrant le titre est de 68 $ - données de LSEG

** A la dernière clôture, l'action était en baisse de 5,6 % depuis le début de l'année