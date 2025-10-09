 Aller au contenu principal
Les actions de Delta Air Lines augmentent en raison des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 12:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de Delta Air Lines DAL.N en hausse de 5,6 % à 60 $ avant le marché ** La société prévoit des perspectives pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations des analystes, grâce à des tarifs plus élevés et à une reprise de la demande; elle dépasse les attentes de Wall Street pour le troisième trimestre

** Le bénéfice ajusté du 4ème trimestre devrait se situer entre 1,60 et 1,90 $ par action, contre une estimation de 1,66 $ par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté du T3 de 1,71 $ par action dépasse les estimations de 1,53 $

** Le PT médian des 23 courtiers couvrant le titre est de 68 $ - données de LSEG

** A la dernière clôture, l'action était en baisse de 5,6 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

