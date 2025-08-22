Les actions de crypto-monnaies cotées aux États-Unis grimpent après que le discours de Powell a relancé les espoirs de baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions cotées en bourse aux États-Unis des sociétés de crypto et de blockchain bondissent après que le discours de la présidente de la Réserve fédérale Jerome Powell a augmenté les probabilités d'une baisse des taux en septembre

** Les traders placent désormais une probabilité de près de 90 % sur une baisse des taux en septembre, contre environ 75 % avant les remarques de M. Powell

** Une baisse des taux augmente l'attrait des actifs à risque tels que les crypto-monnaies, attirant davantage d'investisseurs particuliers et profitant aux entreprises exposées au secteur

** L'échange de crypto-monnaies Coinbase COIN.O bondit de 2,8 %, tandis que la société de trésorerie en bitcoin s Strategy

MSTR.O augmente de 3 %

** Les mineurs MARA Holdings MARA.O , Riot Platforms

RIOT.O et Bitfarms BITF.O augmentent respectivement de 3,9 %, 4,5 % et 4,9 %

** Le bitcoin BTC= augmente de près de 1 %, tandis que l'éther ETH= bondit de 4,4 %