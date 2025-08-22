Les actions de crypto-monnaies cotées aux États-Unis grimpent après que le discours de Powell a relancé les espoirs de baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 août - ** Les actions cotées en bourse aux États-Unis des sociétés de crypto et de blockchain bondissent après que le discours de la présidente de la Réserve fédérale Jerome Powell a augmenté les probabilités d'une baisse des taux en septembre
** Les traders placent désormais une probabilité de près de 90 % sur une baisse des taux en septembre, contre environ 75 % avant les remarques de M. Powell
** Une baisse des taux augmente l'attrait des actifs à risque tels que les crypto-monnaies, attirant davantage d'investisseurs particuliers et profitant aux entreprises exposées au secteur
** L'échange de crypto-monnaies Coinbase COIN.O bondit de 2,8 %, tandis que la société de trésorerie en bitcoin s Strategy
MSTR.O augmente de 3 %
** Les mineurs MARA Holdings MARA.O , Riot Platforms
RIOT.O et Bitfarms BITF.O augmentent respectivement de 3,9 %, 4,5 % et 4,9 %
** Le bitcoin BTC= augmente de près de 1 %, tandis que l'éther ETH= bondit de 4,4 %
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer