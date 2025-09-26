 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions de Costco chutent en raison de l'accueil mitigé réservé aux résultats
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 18:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions de Costco Wholesale COST.O ont baissé de 1,8% vendredi et figurent parmi les principaux freins du Nasdaq après la publication de son rapport trimestriel jeudi soir, même si ses résultats ont battu les attentes de Wall Street; certains analystes ont noté que l'action affichait déjà une valorisation supérieure à la moyenne

** COST a publié un bénéfice par action ajusté de 5,87 dollars pour le quatrième trimestre fiscal, supérieur aux attentes du consensus (5,80 dollars) et un chiffre d'affaires de 86,16 milliards de dollars contre 86,06 milliards de dollars, selon LSEG ** La chaîne de magasins réservée aux membres a battu les estimations, les Américains à la recherche de bonnes affaires ayant afflué dans ses magasins pour acheter des produits de première nécessité à bas prix

** L'action s'est échangée pour la dernière fois autour de 926,16 $ contre un objectif médian de 1 070 $, selon LSEG ** Les réactions des analystes ont été mitigées: JPMorgan , Morgan Stanley et Truist Securities ont réduit leurs objectifs de prix pour l'action après le rapport, bien que Bernstein ait relevé son objectif de cours pour l'action.

** Citi, avec une note neutre et un objectif de cours de 1 065 $, a cité la direction reconnaissant que les commerçants doivent « équilibrer les tarifs et soutenir les membres », et indique que le thème à surveiller est la façon dont l'élasticité de la demande se manifeste à mesure que les prix augmentent.

** Alors que Citi considère que COST reste « un gagnant relatif », la société note que les comparaisons seront plus difficiles au cours des prochains mois et, bien qu'elle juge justifiée, « la valorisation premium de COST laisse peu de marge d'erreur ».

** L'analyste Michael Baker de DA Davidson a maintenu une note neutre, déclarant que la valorisation premium de COST « capture déjà son offre supérieure », cite des risques potentiels, notamment les menaces sur les ventes et les marges liées aux tarifs douaniers et les risques pesant sur les ventes en cas de diminution potentielle des tendances de l'emploi

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/09/2025 à 18:36:59.

L'offre BoursoBank