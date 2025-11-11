Les actions de CoreWeave, soutenu par Nvidia, chutent alors que le retard des centres de données affecte les prévisions de revenus annuels

Les actions de CoreWeave CRWV.O ontchuté de 10 % mardi après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison de problèmes dans les centres de données, malgré une forte demande pour ses services d'intelligence artificielle.

Les marges de la société soutenue par Nvidia sont mises sous pression par la montée en flèche des dépenses d'infrastructure, la hausse des prix des puces d'intelligence artificielle et l'intensification de la concurrence pour la puissance de calcul, ce qui pèse sur la rentabilité.

CoreWeave a déclaré avoir subi des retards avec un partenaire clé du centre de données, mais que le client concerné avait accepté de prolonger le contrat, ce qui a permis de conserver la valeur totale de l'accord. L'entreprise n'a pas cité le nom du client.

La société devait perdre environ 5 milliards de dollars de sa valeur marchande, si les pertes se maintiennent. Au moins six maisons de courtage ont réduit leurs prévisions sur le titre à la suite des résultats.

"Le trimestre a révélé quelque chose que les investisseurs craignaient depuis un certain temps - le risque opérationnel", ont déclaré les analystes de Barclays.

"C'est la première fois que le jeune secteur de l'infrastructure de l'IA est confronté à ce problème et cela rappellera probablement aux investisseurs que ces centres de données d'IA à grande échelle ne sont pas des projets d'ingénierie faciles."

Autrefois un important mineur d'Ethereum, CoreWeave a pivoté pour capitaliser sur le boom de l'IA en louant des GPU Nvidia et en concluant des accords avec des grands noms de la technologie tels que Meta META.O et OpenAI, le fabricant de ChatGPT.

L'action, qui a grimpé d'environ 164 % depuis son introduction en bourse en mars, a déclaré un chiffre d'affaires de 1,36 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,29 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La marge d'exploitation ajustée de la société est tombée à 16 % au troisième trimestre, contre 21 % un an plus tôt.

"Cela semble être une configuration de plus en plus mauvaise pour le jour où la demande ne sera plus aussi forte", ont déclaré les analystes de Moffett-Nathanson.