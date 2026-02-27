Les actions de CoreWeave s'effondrent, le doublement des dépenses d'investissement suscitant des inquiétudes sur les marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des mouvements d'actions, ajout de la valeur de marché au paragraphe 2, commentaire d'analyste au paragraphe 5) par Zaheer Kachwala

Les actions de CoreWeave CRWV.O ont chuté d'environ 15 % vendredi, après que les plans de la société visant à doubler les dépenses d'investissement cette année ont ravivé les inquiétudes des investisseurs concernant la pression sur les marges et les rendements effectifs de sa poussée en matière d'intelligence artificielle. Si les pertes actuelles se maintiennent, CoreWeave devrait perdre plus de 8 milliards de dollars de sa valeur de marché. La société d'infrastructure cloud a engagé des capitaux importants pour la construction de grands centres de données remplis de puces Nvidia NVDA.O haut de gamme afin de capitaliser sur la demande en plein essor de services d'intelligence artificielle.

CoreWeave a prévu un budget de 30 à 35 milliards de dollars de dépenses en capital cette année, soit plus du double des 14,9 milliards de dollars dépensés en 2025. L'augmentation des dépenses exercera une "pression à court terme sur les marges", a déclaré l'entreprise.

"La réaction du cours de l'action suggère que si les marchés comprennent le plan d'accélération des dépenses de CoreWeave et donnent la priorité à la rapidité d'accès au marché et à la part de marché, ils s'inquiètent de l'économie à long terme et de la manière dont l'entreprise prévoit de financer l'investissement", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

L'explosion des dépenses de l'entreprise reflète celle des fournisseurs de cloud à grande échelle tels que Alphabet's

GOOGL.O Google et Amazon AMZN.O , qui ont collectivement engagé plus de 600 milliards de dollars cette année pour la construction d'infrastructures d'IA.

Toutefois, contrairement à ces entreprises de la Big Tech, les néoclouds tels que CoreWeave et son homologue Nebius

NBIS.O ne disposent pas de réserves de liquidités massives, ce qui les expose à d'importants ralentissements du marché.

CoreWeave disposait de 3,13 milliards de dollars en liquidités et équivalents, contre 24,3 milliards de dollars pour Microsoft et 86,8 milliards de dollars pour Amazon, selon leurs rapports de résultats les plus récents. La société Nebius NBIS.O , basée à Amsterdam, a fait état au début du mois d'une forte augmentation de ses dépenses d'investissement, qui ont atteint 2,1 milliards de dollars au cours du trimestre de décembre, contre seulement 416 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente.

Les néoclouds offrent du matériel et des capacités en nuage en tant que services à d'autres entreprises technologiques, généralement en fournissant un accès à des processeurs de haute qualité et à une infrastructure en nuage.