Les actions de CoreWeave chutent, les pertes croissantes éclipsant la hausse de la demande en matière d'IA

Les actions de CoreWeave CRWV.O ont chuté de 10 % dans les échanges avant bourse mercredi après que la société soutenue par Nvidia a affiché une perte plus importante que prévu, soulevant des doutes quant à sa capacité à maîtriser les coûts dans un contexte de forte demande en matière d'intelligence artificielle.

Ses résultats soulignent la tension entre la croissance rapide de ses revenus et l'augmentation de ses contraintes financières, les dépenses d'exploitation ayant presque quadruplé pour atteindre 1,19 milliard de dollars au deuxième trimestre.

Les analystes sont devenus sceptiques quant à la dépendance excessive de CoreWeave à l'égard de certains clients et à sa capacité à croître de manière rentable en raison des pertes croissantes, des besoins importants en capitaux et de la détérioration de la couverture de la dette.

La société a affiché mardi une perte nette de 290,5 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 190,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"CoreWeave ne génère actuellement pas suffisamment de bénéfices pour payer tous ses détenteurs de dettes, et certainement pas les détenteurs d'actions", ont déclaré les analystes de D.A. Davidson.

L'entreprise avait environ 8 milliards de dollars de dettes l'année dernière et avait déclaré en mars qu'elle utiliserait environ 1 milliard de dollars du produit de l'introduction en bourse pour rembourser ses dettes.

La directrice générale Michael Intrator a déclaré que l'entreprise se développait rapidement pour répondre à la "demande sans précédent en matière d'IA", mais a noté que "l'accès à des coques de puissance capables de fournir l'échelle d'infrastructure dont nos clients ont besoin" restait la plus grande contrainte.

"Les analystes de D.A. Davidson ont déclaré qu'il s'agissait toujours d'une activité qui ne valait pas la peine d'être mise à l'échelle."

CoreWeave exploite 33 centres de données d'IA aux États-Unis et en Europe, offrant un accès aux GPU de Nvidia, qui sont très recherchés pour l'entraînement et l'exécution de grands modèles d'IA.

L'augmentation de la demande pour son infrastructure d'IA a permis à l'entreprise de dépasser les estimations de revenus trimestriels. Le cours de son action a presque triplé depuis son introduction en bourse en mars.

Les investisseurs chercheront à obtenir des éclaircissements sur la période de blocage liée à l'introduction en bourse de la société, qui pourrait expirer plus tard cette semaine, alors que la période habituelle est de six mois. Il arrive qu'une action subisse des pressions lorsque la période de blocage prend fin.

Les analystes de Barclays ont déclaré que le flux de trésorerie d'exploitation et les dépenses d'investissement de la société pour le trimestre pourraient être examinés de près à l'approche de l'expiration de la période de blocage.