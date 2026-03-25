Les actions de Corcept Therapeutics montent en flèche suite à l'approbation par la FDA de son principal médicament pour le traitement du cancer de l'ovaire

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(Ajout des commentaires de l'analyste au paragraphe 8 et de l'historique dans l'ensemble de l'article)

Les actions de Corcept Therapeutics

CORT.O ont bondi de plus de 32% pour atteindre leur plus haut niveau en deux mois mercredi, après que l'autorité américaine de régulation de la santé a approuvé son principal médicament pour traiter une forme agressive de cancer de l'ovaire qui ne répond plus au traitement standard.

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé le relacorilant, dont le nom de marque est Lifyorli, pour une utilisation en association avec le médicament de chimiothérapie nab-paclitaxel.

Le traitement est autorisé pour les adultes atteints d'un cancer épithélial de l'ovaire résistant au platine, un type de cancer qui réapparaît ou progresse dans les six mois suivant une chimiothérapie à base de platine.

Lifyorli agit en bloquant les signaux de stress liés au cortisol dans l'organisme, un mécanisme qui peut rendre les cellules cancéreuses plus réactives à la chimiothérapie.

L'autorisation de mise sur le marché a été accordée sur la base d'un essai de phase avancée portant sur 381 patients. Les données ont montré que les patients traités avec l'association ont vécu une médiane de 16 mois, contre 11,9 mois pour les patients recevant une chimiothérapie seule.

Selon la FDA, il est conseillé aux patients de prendre 150 mg du médicament la veille, le jour même et le lendemain de chaque perfusion de nab-paclitaxel.

Le traitement comporte des avertissements concernant la baisse du nombre de globules blancs, les infections graves, l'insuffisance surrénalienne et les risques potentiels pour les enfants à naître, et ne doit pas être utilisé chez les patients qui dépendent de médicaments stéroïdiens pour survivre.

Ashwani Verma, analyste chez UBS, considère l'approbation, qui est intervenue trois mois avant la date prévue, comme un élément positif, mais il estime que la contre-indication pour les patients sous stéroïdes pourrait constituer un obstacle et estimait que les ventes maximales du produit s'élèveraient à environ 550 millions de dollars.

En décembre, la FDA avait refusé d'approuver le relacorilant pour l'hypertension liée au syndrome de Cushing, déclarant que le médicament n'était pas plus performant qu'un placebo et soulevant des inquiétudes quant à d'éventuelles lésions hépatiques - un revers qui avait fait chuter les actions de l'entreprise d'environ 50 %.