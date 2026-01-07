Les actions de Colgate grimpent suite au relèvement de Piper Sandler à "surpondérer"

7 janvier - ** Les actions du fabricant de dentifrice Colgate-Palmolive CL.N augmentent de près de 1 % à 77,85 $ avant le marché

** Piper Sandler relève la note de l'action de "neutre" à "surpondérer"; augmente les prévisions à 88 $ contre 82 $, ce qui représente une hausse d'environ 14 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que CL ait connu un ralentissement continu de la dynamique des revenus et des bénéfices au 4e trimestre 2025, principalement en raison de tendances plus faibles aux États-Unis.

** Cependant, la société de courtage estime que la croissance pourrait s'accélérer à nouveau en 2026, soutenue par les premiers signes d'amélioration sur les marchés émergents

** Vingt-deux analystes considèrent l'action comme "achetée" en moyenne; la prévision médiane est de 88 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, CL a baissé d'environ 12 % au cours des 12 derniers mois