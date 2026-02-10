Les actions de Cloudflare en hausse avant la publication des résultats

10 février - ** Les actions de Cloudflare NET.N ont augmenté de 4,5 % pour atteindre 181,59 $ mardi, avant la publication des résultats trimestriels après la clôture des marchés. ** Les actions de NET ont bondi de près de 8 % le 27 janvier après que le buzz des médias sociaux autour de l'agent d'intelligence artificielle "Clawdbot" ait alimenté l'enthousiasme des investisseurs pour les outils de la société qui aident à faire fonctionner la technologie

** Le fournisseur de sécurité cloud et réseau devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel de 591,3 millions de dollars, en hausse de 29 % en glissement annuel, avec un BPA ajusté de 0,27 $ contre 0,19 $ il y a un an, selon LSEG

** L'action de NET a chuté de ~7,9% depuis le début de l'année, sous-performant le gain de 1,6% du S&P 500 .SPX

** Sur 36 analystes couvrant la société, 21 estiment que l'action est 'achetée' ou 'fortement achetée', 12 'conservée' et trois 'vendue' ou 'fortement vendue'