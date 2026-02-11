Les actions de Cloudflare augmentent après des prévisions supérieures aux estimations

Les actions de Cloudflare

NET.N ont ouvert en hausse de 13% à Francfort mercredi après avoir prévu des ventes annuelles et du premier trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, en pariant sur le développement rapide de la technologie de l'intelligence artificielle pour stimuler la demande pour ses services en nuage.

Les actions ont clôturé en hausse de 3,58 % lors de la session régulière de mardi, après avoir chuté de 8,7 % jusqu'à présent en 2026.