Les actions de Chipotle et de Mondelez chutent en raison de la faiblesse de la demande et de la hausse des coûts qui pèsent sur les perspectives de ventes

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 10 et 15, et d'un graphique) par Joel Jose

Les actions de la chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill CMG.N ontchuté de 6 % et celles de Mondelez International MDLZ.O ont glissé de 3 % avant l'ouverture des marchés mercredi, les prévisions de ventes annuelles peu encourageantes des entreprises ayant suscité des inquiétudes quant à la faiblesse de la demande des consommateurs et à l'augmentation des coûts des intrants.

Les ménages à faible revenu ont réduit leurs dépenses discrétionnaires en raison de la hausse des prix, des retards dans le versement des allocations alimentaires et du ralentissement du marché de l'emploi.

Plusieurs grandes entreprises de biens de consommation telles que P&G PG.N , Coca-Cola KO.N et PepsiCo

PEP.O ont abaissé leurs prix d'entrée afin de retenir lesconsommateurs sensibles à leur budget .

LA HAUSSE DES COÛTS DU BŒUF PÈSE SUR CHIPOTLE

Chipotle , dont les bols de burrito commencent à environ 10,45 $, prévoit d'augmenter les prix du menu de 1 % à 2 % cette année et s'attend à des ventes stables dans les mêmes magasins en 2026, car il tente d'amortir l'impact de la flambée des coûts du bœuf, sa plus grande dépense de produits de base.

"Les analystes de Piper Sandler ont déclaré que les prévisions de chiffre d'affaires étaient décevantes et que la demande sous-jacente du secteur de la restauration ne s'est pas améliorée, du moins pas pour le moment.

Chipotle a averti en octobre que les dépenses de consommation resteraient sous pression jusqu'au début de 2026, notant un recul parmi les ménages américains gagnant moins de 100 000 dollars par an, un groupe qui représente environ 40 % de ses ventes.

Les clients âgés de 25 à 35 ans ont également réduit leurs visites au restaurant, car la hausse du chômage, l'imminence du remboursement des prêts étudiants et le ralentissement de la croissance des salaires pèsent sur les portefeuilles, ce qui oblige les restaurants à miser davantage sur les promotions et un marketing plus incisif.

Mais même ces efforts risquent de ne pas suffire.

"La recherche de valeur par les consommateurs devrait persister en 2026, et les investissements accrus dans le marketing, l'innovation des menus et les opérations, ainsi que les augmentations de prix modestes, ne semblent pas suffisants pour propulser des ventes comparables positives", a déclaré Ari Felhandler, analyste chez Morningstar, ajoutant que les marges des restaurants pourraient demeurer sous pression.

LES HAUSSES DE PRIX FONT FUIR LES CLIENTS DE MONDELEZ

Mondelez , propriétaire de Cadbury, a indiqué que l'année à venir serait morose, notant que les prix plus élevés du cacao se heurtent maintenant à une demande plus faible de la part des consommateurs qui étirent déjà leur budget.

Les prix du cacao ont fait un bond de 160 % en 2024 avant de se calmer en raison d'un excédent mondial, mais l'entreprise a déclaré qu'elle avait déjà assuré ses besoins en cacao pour 2026 à des taux supérieurs aux niveaux actuels du marché, ce qui limite sa capacité à réduire immédiatement les prix de ses produits.

Parmi les principales marques de chocolat Mondelez vendues aux États-Unis, dont Toblerone et Milka, le prix moyen d'une barre pleine est d'environ 3,50 à 4 dollars.

"L'ampleur des baisses de prix dépendra de la dynamique concurrentielle, l'entreprise cherchant à protéger sa part de marché et à stabiliser les volumes", a déclaré Robert Moskow, analyste chez TD Cowen.

Mondelez a déclaré que les consommateurs, principalement aux États-Unis, réduisent leurs dépenses et se tournent vers les circuits de valeur, ce qui pèse sur les volumes après plusieurs séries de hausses de prix visant à compenser la forte augmentation des coûts du cacao.

les analystes de Bernstein ont déclaré: "Bien qu'il y ait un certain bénéfice de report lié aux prix appliqués au chocolat au cours de 2025, il pourrait être nécessaire de réduire les prix dans le chocolat européen, en fonction de l'activité concurrentielle".