 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 147,86
-0,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Chipotle chutent, les investisseurs s'inquiètent des tarifs douaniers et de la faiblesse des dépenses
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les résultats de Chipotle mettent en lumière les défis du secteur, selon les analystes

*

Les actions sont en passe de connaître leur pire journée depuis juillet 2012

*

Les marges de Starbucks et de Chipotle touchées par les droits de douane

(Ajout d'un jalon au paragraphe 9) par Savyata Mishra et Aishwarya Venugopal

Les actions de Chipotle Mexican Grill CMG.N ont plongé d'environ 19 % jeudi après que sa troisième réduction des prévisions de ventes de l 'année a alimenté les inquiétudes sur la façon dont la chaîne de restauration décontractée navigue dans les tarifs douaniers, l'inflation et le resserrement des dépenses des consommateurs américains.

Les résultats mitigés des grands restaurants au cours de ce trimestre témoignent de l'incertitude croissante qui entoure l'économie: Chipotle et Starbucks ont signalé des pressions sur les marges et une baisse de la demande, en particulier chez les jeunes et les consommateurs à faible revenu, tandis que leschaînes de restauration rapidetelles que Burger King, Domino's et Shake Shack ont bénéficié de menus économiques.

Le moral des consommateurs est resté obstinément faible ces derniers mois, même si les consommateurs à revenu élevé continuent de soutenir les dépenses globales aux États-Unis. D'autres entreprises du secteur de la vente au détail ont signalé que les consommateurs ont délaissé les marques de commerce au profit des marques de distributeur ou se sont tournés vers des options plus abordables comme Walmart .

Néanmoins, les résultats de Chipotle ont pris les investisseurs par surprise et les analystes ont déclaré que la pression sur les coûts pourrait persister. Sa valeur de marché a chuté d'environ 9 milliards de dollars jeudi, les actions étant en passe de connaître leur pire journée depuis juillet 2012.

"Dans un environnement où le trafic est en baisse, il est peu probable que les consommateurs donnent à Chipotle l'autorisation d'augmenter les prix du menu. Nous nous attendons à ce que cette dynamique se traduise par une contraction significative des marges, non seulement pour Chipotle, qui peut raisonnablement se le permettre, mais aussi pour nombre de ses concurrents", a déclaré Peter Saleh, analyste chez BTIG.

Les taxes imposées par le président Donald Trump sur les importations de bœuf - l'ingrédient le plus acheté par Chipotle - ont fait grimper les coûts pour la chaîne de burritos, mais ses dirigeants ont promis une approche "lente et mesurée" des hausses de prix en 2026.

UN PROBLÈME QUI NE CONCERNE PAS QUE CHIPOTLE

Les dirigeants de Chipotle ont également souligné le net recul des ménages américains gagnant moins de 100 000 dollars par an, une cohorte qui représente environ 40 % de ses ventes et que l'entreprise classe dans la catégorie des revenus faibles à moyens.

Ses clients âgés de 25 à 35 ans sont également sous la pression de la hausse du chômage, de la reprise du remboursement des prêts étudiants et de la faible croissance des salaires.

"Nous pensons qu'il s'agit davantage d'un problème de catégorie, et pas seulement d'un problème de Chipotle", a déclaré Chris O'Cull, analyste chez Stifel, tout en reconnaissant que certains problèmes étaient auto-infligés, comme les incohérences dans l'exactitude des commandes numériques et la disponibilité des ingrédients.

Pendant ce temps, Starbucks SBUX.O , qui a affiché son premier trimestre de croissance des ventes comparables après plus d'un an, a également indiqué une baisse des dépenses de consommation et une pression sur les marges en raison de l'augmentation des coûts des grains de café. Ses actions étaient légèrement plus élevées dans les échanges matinaux de jeudi.

Les actions des chaînes de restauration décontractée Cava

CAVA.N et Sweetgreen SG.N ont chuté de 8 % et 6 %, respectivement.

Les actions de Chipotle et de Starbucks ont chuté de 34 % et de près de 8 % depuis le début de l'année, respectivement. Le sous-indice S&P Composite 1500 Restaurants .SPCOMREST est en baisse d'environ 1% en 2025, sous-performant le gain d'environ 17% de l'indice S&P .SPX plus large.

Au moins 19 maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix sur Chipotle, qui se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel à 12 mois d'environ 30,08, tandis qu'au moins trois ont réduit leurs objectifs sur Starbucks, dont le ratio PE s'élevait à 32,13.

Valeurs associées

CAVA GROUP
55,410 USD NYSE -8,37%
CHIPOTLE MEXICAN
33,620 USD NYSE -15,49%
DOMINO'S PIZZA
406,2600 USD NASDAQ +0,10%
MCDONALD'S
303,110 USD NYSE +0,24%
S&P 500 INDEX
6 861,91 Pts CBOE -0,42%
STARBUCKS
85,1900 USD NASDAQ +1,21%
SWEETGREEN RG-A
6,520 USD NYSE -6,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/10/2025 à 16:25:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme assis sur une partie du toit de sa maison, à Santiago de Cuba, le 29 octobre 2025 ( AFP / YAMIL LAGE )
    L'ouragan Melissa se dirige vers les Bermudes, au moins 20 morts à Haïti
    information fournie par AFP 30.10.2025 17:10 

    L'ouragan Mélissa, qui a fait au moins 20 morts en Haïti, dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Cuba, doit toucher les Bermudes jeudi après une course de plusieurs jours dans les Caraïbes. "Melissa devrait toucher l'île (des Bermudes) plus tard ... Lire la suite

  • airbus groupe A220 air baltic (Crédit: / crédit photo airbus groupe)
    UBS relève son objectif de cours à 240 E sur Airbus
    information fournie par Zonebourse 30.10.2025 17:10 

    UBS maintient sa recommandation à l'achat sur Airbus mais relève son objectif de cours à 240 E (contre 220 E) après l'annonce des résultats du 3ème trimestre 2025. L'analyste estime que les marges sont de plus en plus confortables après le troisième trimestre. ... Lire la suite

  • Le navire de guerre américain USS Gravely, quitte le 30 octobre 2025 Trinité-et-Tobago où il était positionné depuis dimanche dans le cadre du déploiement militaire américain dans les Caraïbes pour une opération antidrogue ( AFP / MARTIN BERNETTI )
    Crise USA-Venezuela : le navire de guerre américain a quitté Trinité-et-Tobago
    information fournie par AFP 30.10.2025 17:09 

    Le navire de guerre américain USS Gravely, qui était à Trinité-et-Tobago depuis dimanche dans le cadre du déploiement militaire américain dans les Caraïbes pour une opération antidrogue, a quitté comme prévu jeudi ce petit archipel situé près du Venezuela, ont ... Lire la suite

  • Le gouverneur de la Banque d'Italie Fabio Panetta et la présidente de la BCE Christine Lagarde, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion du conseil des gouverneurs de l'institution délocalisée à Florence, le 30 octobre 2025 ( AFP / Tiziana FABI )
    Inflation maîtrisée mais horizon flou : la BCE conserve le statu quo
    information fournie par AFP 30.10.2025 17:03 

    Inflation maitrisée, risques pour la croissance "atténués": la BCE a de nouveau maintenu ses taux inchangés jeudi, soulignant que le cap monétaire changera lorsque cela s'avèrera nécessaire. Le taux de dépôt, référence de la politique monétaire, a été maintenu ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank