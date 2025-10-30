Les actions de Chipotle chutent, les investisseurs s'inquiètent des tarifs douaniers et de la faiblesse des dépenses

Les résultats de Chipotle mettent en lumière les défis du secteur, selon les analystes

Les actions sont en passe de connaître leur pire journée depuis juillet 2012

Les marges de Starbucks et de Chipotle touchées par les droits de douane

(Ajout d'un jalon au paragraphe 9) par Savyata Mishra et Aishwarya Venugopal

Les actions de Chipotle Mexican Grill CMG.N ont plongé d'environ 19 % jeudi après que sa troisième réduction des prévisions de ventes de l 'année a alimenté les inquiétudes sur la façon dont la chaîne de restauration décontractée navigue dans les tarifs douaniers, l'inflation et le resserrement des dépenses des consommateurs américains.

Les résultats mitigés des grands restaurants au cours de ce trimestre témoignent de l'incertitude croissante qui entoure l'économie: Chipotle et Starbucks ont signalé des pressions sur les marges et une baisse de la demande, en particulier chez les jeunes et les consommateurs à faible revenu, tandis que leschaînes de restauration rapidetelles que Burger King, Domino's et Shake Shack ont bénéficié de menus économiques.

Le moral des consommateurs est resté obstinément faible ces derniers mois, même si les consommateurs à revenu élevé continuent de soutenir les dépenses globales aux États-Unis. D'autres entreprises du secteur de la vente au détail ont signalé que les consommateurs ont délaissé les marques de commerce au profit des marques de distributeur ou se sont tournés vers des options plus abordables comme Walmart .

Néanmoins, les résultats de Chipotle ont pris les investisseurs par surprise et les analystes ont déclaré que la pression sur les coûts pourrait persister. Sa valeur de marché a chuté d'environ 9 milliards de dollars jeudi, les actions étant en passe de connaître leur pire journée depuis juillet 2012.

"Dans un environnement où le trafic est en baisse, il est peu probable que les consommateurs donnent à Chipotle l'autorisation d'augmenter les prix du menu. Nous nous attendons à ce que cette dynamique se traduise par une contraction significative des marges, non seulement pour Chipotle, qui peut raisonnablement se le permettre, mais aussi pour nombre de ses concurrents", a déclaré Peter Saleh, analyste chez BTIG.

Les taxes imposées par le président Donald Trump sur les importations de bœuf - l'ingrédient le plus acheté par Chipotle - ont fait grimper les coûts pour la chaîne de burritos, mais ses dirigeants ont promis une approche "lente et mesurée" des hausses de prix en 2026.

UN PROBLÈME QUI NE CONCERNE PAS QUE CHIPOTLE

Les dirigeants de Chipotle ont également souligné le net recul des ménages américains gagnant moins de 100 000 dollars par an, une cohorte qui représente environ 40 % de ses ventes et que l'entreprise classe dans la catégorie des revenus faibles à moyens.

Ses clients âgés de 25 à 35 ans sont également sous la pression de la hausse du chômage, de la reprise du remboursement des prêts étudiants et de la faible croissance des salaires.

"Nous pensons qu'il s'agit davantage d'un problème de catégorie, et pas seulement d'un problème de Chipotle", a déclaré Chris O'Cull, analyste chez Stifel, tout en reconnaissant que certains problèmes étaient auto-infligés, comme les incohérences dans l'exactitude des commandes numériques et la disponibilité des ingrédients.

Pendant ce temps, Starbucks SBUX.O , qui a affiché son premier trimestre de croissance des ventes comparables après plus d'un an, a également indiqué une baisse des dépenses de consommation et une pression sur les marges en raison de l'augmentation des coûts des grains de café. Ses actions étaient légèrement plus élevées dans les échanges matinaux de jeudi.

Les actions des chaînes de restauration décontractée Cava

CAVA.N et Sweetgreen SG.N ont chuté de 8 % et 6 %, respectivement.

Les actions de Chipotle et de Starbucks ont chuté de 34 % et de près de 8 % depuis le début de l'année, respectivement. Le sous-indice S&P Composite 1500 Restaurants .SPCOMREST est en baisse d'environ 1% en 2025, sous-performant le gain d'environ 17% de l'indice S&P .SPX plus large.

Au moins 19 maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix sur Chipotle, qui se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel à 12 mois d'environ 30,08, tandis qu'au moins trois ont réduit leurs objectifs sur Starbucks, dont le ratio PE s'élevait à 32,13.