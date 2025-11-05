 Aller au contenu principal
Les actions de Ceres Power montent en flèche grâce à un contrat de fourniture d'électricité à des centres de données en Chine
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 13:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danilo Masoni

Ceres Power CWR.L a bondi de plus de 23% mercredi après que le développeur britannique de technologies d'énergie propre a annoncé un accord de licence avec son principal actionnaire chinois pour aider à alimenter les centres de données. L'opération a donné de l'élan à un titre déjà porté par l'intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises énergétiques qui soutiennent le développement de l'infrastructure de l'IA , un thème qui a entraîné des gains importants dans l'ensemble du secteur.

Ceres, souvent comparée par les analystes à la société américaine Bloom Energy BE.N - dont les actions ont bondi de 480 % cette année grâce à un accord avec Oracle ORCL.N - s'est historiquement concentrée sur les marchés asiatiques. Dans le cadre de l'accord , Weichai Power 000338.SZ fabriquera les piles à combustible à oxyde solide et les assemblages de Ceres pour les systèmes d'alimentation stationnaires en Chine, en ciblant les centres de données d'intelligence artificielle, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles.

Les conditions financières n'ont pas été divulguées, mais Ceres a déclaré que les revenus de la licence devraient être comptabilisés l'année prochaine, laissant les prévisions pour 2025 inchangées.

Luca Moro, CIO du fonds de transition énergétique SpesX, a déclaré que l'envolée était en grande partie due à l'enthousiasme pour les thèmes liés à l'IA, les investisseurs étant à la recherche de titres liés à cette tendance.

Il a appelé à la prudence, notant que l'opération n'avait pas radicalement changé les fondamentaux de l'entreprise déficitaire.

"L'opération est un pas dans la bonne direction, mais il reste à voir si elle générera les flux de trésorerie nécessaires pour justifier les valorisations actuelles", a-t-il déclaré.

Ceres Power a augmenté de près de 300% au cours des deux derniers mois, poussant sa capitalisation boursière à près d'un milliard de dollars. A 11h12 GMT, le titre FTSE 250 .FTMC était en hausse de 21% à 380 pence. Goldman Sachs a ajouté cette semaine le titre à sa liste de conviction européenne avec un objectif de 480 pence, affirmant que la société est positionnée pour bénéficier de la prochaine vague de croissance des centres de données. UBS prévoit que Ceres atteindra le seuil de rentabilité un an plus tôt, en 2026.

