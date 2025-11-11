 Aller au contenu principal
Les actions de Century Aluminum fondent à la suite de l'annonce d'une réduction de la participation de Glencore
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 20:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre -

** Les actions de Century Aluminum CENX.O chutent de 12,4 % à 28,29 $ dans les échanges de mardi après-midi, et enregistrent leur plus forte baisse en sept mois, après que Glencore GLEN.L , son principal actionnaire, ait réduit sa participation dans l'entreprise

** GLEN s'est délesté de 9 millions d'actions dans le cadre d'une transaction de bloc qui a généré un produit brut d'environ 276 millions de dollars, rapporte Bloomberg News ()

** L'opération a été réalisée par Morgan Stanley au prix de

** Jusqu'à la clôture de lundi, le CENX avait gagné 77% depuis le début de l'année, aidé par les tarifs douaniers du président américain Trump pour protéger les approvisionnements nationaux en métaux contre les importations ** Avant la cloche jeudi dernier, CENX a annoncé des ventes nettes de 632,2 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 17% par rapport à 539,1 millions de dollars il y a un an, et de 4 millions de dollars par rapport au trimestre précédent

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

