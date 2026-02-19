Les actions de Carvana chutent, le bénéfice du quatrième trimestre étant inférieur aux prévisions en raison d'une hausse des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.O n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre en raison de coûts plus élevés, ce qui a fait chuter les actions de la société de 15 % après la cloche mercredi.

L'échec marque la fin décevante d'une année exceptionnelle pour le distributeur connu pour ses distributeurs automatiques de véhicules emblématiques. Ses actions ont plus que doublé en 2025 et la société est entrée dans l'indice de référence S&P 500.

Carvana a invoqué des dépenses plus importantes que prévu pour l'inspection, la réparation et l'entretien des véhicules sur plusieurs sites de production au cours du trimestre, ainsi que des taux de dépréciation plus élevés pour la vente au détail qui ont exercé une pression supplémentaire sur le coût par unité.

Les dépenses pour la période se sont élevées à environ 2,16 milliards de dollars.

"Nous nous attendons à ce que cette dynamique des coûts se poursuive au premier trimestre et à ce que nos coûts non liés aux véhicules augmentent d'une année sur l'autre au premier trimestre", a déclaré Mark Jenkins, directeur financier, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Parallèlement, le chiffre d'affaires a bondi d'environ 58 % pour atteindre 5,6 milliards de dollars au cours des trois derniers mois de 2025, grâce à une forte demande de véhicules d'occasion de la part des Américains qui luttent contre l'augmentation du coût de la vie.

Hors éléments, le bénéfice s'est élevé à 1,06 dollar par action, alors que la Bourse attendait 1,10 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice net s'est élevé à 951 millions de dollars, contre 159 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net de la société a bénéficié de la libération d'environ 618 millions de dollars de provisions pour dépréciation.

Carvana a de nouveau démenti les allégations du vendeur à découvert Gotham City Research selon lesquelles la société avait surestimé ses bénéfices pour 2023-2024 de plus d'un milliard de dollars.

Gotham City avait également déclaré que la société était "beaucoup plus dépendante des parties liées" à la famille du fondateur que ce qui avait été annoncé précédemment.

"Nous ne vendons pas de prêts à des parties liées. Nous divulguons nos transactions avec des parties liées, et il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet", a déclaré M. Jenkins.