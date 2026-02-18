Les actions de Carvana chutent après un manque à gagner au quatrième trimestre en raison de coûts plus élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du premier paragraphe, ajout d'un bénéfice comparable)

Les actions de Carvana CVNA.O ont chuté de 25 % après la cloche mercredi, car le distributeur en ligne de voitures d'occasion n'a pas atteint les prévisions de bénéfices du quatrième trimestre en raison de l'augmentation des coûts.

Les résultats négatifs mettent fin à ce qui avait été une année exceptionnelle pour le distributeur connu pour ses distributeurs automatiques emblématiques de véhicules d'occasion.

Ses actions ont plus que doublé en 2025 et la société est entrée dans l'indice de référence S&P 500.

Carvana a souligné la hausse des coûts au cours du trimestre, due à des dépenses de remise en état supérieures aux prévisions sur plusieurs sites de production, ainsi qu'à des taux de dépréciation plus élevés dans le secteur de la vente au détail, qui ont pesé davantage sur le coût unitaire.

Hors éléments, le bénéfice s'est élevé à 1,06 $ par action, contre 1,10 $ attendu par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les dépenses pour le trimestre se sont élevées à environ 2,16 milliards de dollars.

Le bénéfice net s'est élevé à 951 millions de dollars, contre 159 millions de dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires trimestriel a bondi d'environ 58 % pour atteindre 5,6 milliards de dollars au cours des trois derniers mois de 2025, grâce à une forte demande de véhicules d'occasion de la part des Américains qui luttent contre l'augmentation du coût de la vie et les effets de retombée des droits de douane.