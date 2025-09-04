 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 705,00
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Car-Mart s'effondrent en raison d'une perte plus importante au premier trimestre
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 17:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions du distributeur automobile America's Car-Mart CRMT.O chutent de 23 % à 34,35 $

** La perte nette de la société pour le 1er trimestre s'élargit à 0,69 $ par action, par rapport à une perte de 0,15 $ par action l'année dernière

** Le chiffre d'affaires total du premier trimestre a baissé de 1,9 % pour atteindre 341,3 millions de dollars, contre 347,8 millions de dollars l'année dernière, en raison d'une baisse des ventes d'unités de vente au détail

** Au cours du trimestre, les prix de gros ont augmenté, ce qui fait que chaque unité de stock consomme plus de notre capacité d'emprunt, ce qui limite la quantité de stock que nous pouvons conserver" - Doug Campbell, PDG de CRMT

** CRMT déclare que les volumes de vente du premier trimestre ont diminué de 5,7 %, principalement en raison de la baisse du nombre d'unités disponibles à la vente

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de ~31 %, y compris les mouvements des séances

Valeurs associées

AMERICA'S CAR-MA
34,5593 USD NASDAQ -22,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank