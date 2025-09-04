Les actions de Car-Mart s'effondrent en raison d'une perte plus importante au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions du distributeur automobile America's Car-Mart CRMT.O chutent de 23 % à 34,35 $

** La perte nette de la société pour le 1er trimestre s'élargit à 0,69 $ par action, par rapport à une perte de 0,15 $ par action l'année dernière

** Le chiffre d'affaires total du premier trimestre a baissé de 1,9 % pour atteindre 341,3 millions de dollars, contre 347,8 millions de dollars l'année dernière, en raison d'une baisse des ventes d'unités de vente au détail

** Au cours du trimestre, les prix de gros ont augmenté, ce qui fait que chaque unité de stock consomme plus de notre capacité d'emprunt, ce qui limite la quantité de stock que nous pouvons conserver" - Doug Campbell, PDG de CRMT

** CRMT déclare que les volumes de vente du premier trimestre ont diminué de 5,7 %, principalement en raison de la baisse du nombre d'unités disponibles à la vente

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de ~31 %, y compris les mouvements des séances