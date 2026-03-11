Les actions de Bumble s'envolent, les efforts de redressement stimulant un chiffre d'affaires trimestriel optimiste

(Ajout de commentaires de dirigeants et de détails) par Kritika Lamba

Bumble BMBL.O a publié mercredi un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations, l'opérateur de l'application de rencontres commençant à récolter les premiers fruits d'un vaste plan de redressement, ce qui a fait bondir ses actions d'environ20 % dans les échanges prolongés.

Bumble a subi une refonte stratégique depuis que la fondatrice Whitney Wolfe Herd est redevenue directrice générale il y a environ un an, poussant à l'amélioration des produits et à de nouvelles fonctionnalitésbasées sur l'intelligence artificielle conçues pour mieux attirer les jeunes amateurs de rencontres et contrer la concurrence féroce sur un marché saturé.

La société a déclaré qu'elle se préparait à lancer Bumble 2.0, une version remaniée de l'application qui améliore l'interface traditionnelle de swipe avec une structure basée sur des chapitres, visant à donner aux utilisateurs plus de profondeur lors de la visualisation des profils.

La directrice générale Herd a déclaré que le mécanisme de balayage pourrait évoluer et a ajouté que l'entreprise pourrait tester une expérience sans balayage sur certains marchés tout en conservant la fonctionnalité sur d'autres.

Le secteur des rencontres en ligne est confronté à un ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs en raison de l'évolution de la demande des jeunes utilisateurs, qui ressentent encore une certaine lassitude à l'égard du swiping.

En réponse, les principaux acteurs, dont Bumble et Tinder et Hinge de Match Group, ont accéléré le déploiement d'outils alimentés par l'IA visant à améliorer la qualité des rencontres, à aider les utilisateurs à rédiger des messages et à réduire les frictions associées au swiping continu.

Le mois dernier, Match Group a affiché un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations , grâce aux premiers résultats de ses initiatives en matière de produits.

Bumble développe également une fonction d'IA autonome, initialement testée dans l'application. Elle est actuellement conçue pour agir comme un assistant de rencontre en apprenant les préférences des utilisateurs à travers des conversations privées avec eux et en recommandant des rencontres plus compatibles.

Le revenu moyen total de Bumble par utilisateur payant pour le trimestre considéré a augmenté de 7,9 % pour atteindre 22,20 dollars, tandis que le nombre d'utilisateurs payants a diminué de 20,5 % pour atteindre 3,3 millions.

Les dépenses de marketing de performance ont été réduites de plus de 80 % d'une année sur l'autre pour stimuler la croissance organique, a déclaré Herd.

Pour le premier trimestre, la société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 209 et 213 millions de dollars, dont le point médian est légèrement supérieur aux estimations de 210,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 224,2 millions de dollars, contre 221,3 millions de dollars estimés par les analystes.