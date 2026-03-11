 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Bumble s'envolent, les efforts de redressement stimulant un chiffre d'affaires trimestriel optimiste
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 23:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires de dirigeants et de détails) par Kritika Lamba

Bumble BMBL.O a publié mercredi un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations, l'opérateur de l'application de rencontres commençant à récolter les premiers fruits d'un vaste plan de redressement, ce qui a fait bondir ses actions d'environ20 % dans les échanges prolongés.

Bumble a subi une refonte stratégique depuis que la fondatrice Whitney Wolfe Herd est redevenue directrice générale il y a environ un an, poussant à l'amélioration des produits et à de nouvelles fonctionnalitésbasées sur l'intelligence artificielle conçues pour mieux attirer les jeunes amateurs de rencontres et contrer la concurrence féroce sur un marché saturé.

La société a déclaré qu'elle se préparait à lancer Bumble 2.0, une version remaniée de l'application qui améliore l'interface traditionnelle de swipe avec une structure basée sur des chapitres, visant à donner aux utilisateurs plus de profondeur lors de la visualisation des profils.

La directrice générale Herd a déclaré que le mécanisme de balayage pourrait évoluer et a ajouté que l'entreprise pourrait tester une expérience sans balayage sur certains marchés tout en conservant la fonctionnalité sur d'autres.

Le secteur des rencontres en ligne est confronté à un ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs en raison de l'évolution de la demande des jeunes utilisateurs, qui ressentent encore une certaine lassitude à l'égard du swiping.

En réponse, les principaux acteurs, dont Bumble et Tinder et Hinge de Match Group, ont accéléré le déploiement d'outils alimentés par l'IA visant à améliorer la qualité des rencontres, à aider les utilisateurs à rédiger des messages et à réduire les frictions associées au swiping continu.

Le mois dernier, Match Group a affiché un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations , grâce aux premiers résultats de ses initiatives en matière de produits.

Bumble développe également une fonction d'IA autonome, initialement testée dans l'application. Elle est actuellement conçue pour agir comme un assistant de rencontre en apprenant les préférences des utilisateurs à travers des conversations privées avec eux et en recommandant des rencontres plus compatibles.

Le revenu moyen total de Bumble par utilisateur payant pour le trimestre considéré a augmenté de 7,9 % pour atteindre 22,20 dollars, tandis que le nombre d'utilisateurs payants a diminué de 20,5 % pour atteindre 3,3 millions.

Les dépenses de marketing de performance ont été réduites de plus de 80 % d'une année sur l'autre pour stimuler la croissance organique, a déclaré Herd.

Pour le premier trimestre, la société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 209 et 213 millions de dollars, dont le point médian est légèrement supérieur aux estimations de 210,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 224,2 millions de dollars, contre 221,3 millions de dollars estimés par les analystes.

Valeurs associées

BUMBLE RG-A
2,8400 USD NASDAQ +1,07%
MATCH GROUP
30,6000 USD NASDAQ -0,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des panaches de fumée après des frappes aériennes israéliennes au sud de Beyrouth, le 11 mars 2026 ( AFP / - )
    L'Iran prêt à une guerre d'usure, Trump veut "finir le boulot"
    information fournie par AFP 12.03.2026 00:25 

    L'Iran a assuré mercredi être prêt pour une guerre longue, douze jours après le début des attaques américano-israéliennes, quand Donald Trump s'est dit déterminé à "finir le boulot". Ce conflit régionalisé menace l'approvisionnement en pétrole de l'économie mondiale, ... Lire la suite

  • Wall Street en ordre dispersé mercredi
    Wall Street en ordre dispersé alors que s'intensifie le conflit au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 11.03.2026 23:50 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini ‌en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq enregistrant une légère hausse, alors que les investisseurs s'inquiétaient de l'intensification des hostilités au Moyen-Orient ​et des répercussions de la guerre, faisant ... Lire la suite

  • Image satellite, prise le 4 mars 2026 par Planet Labs PBC, montrant une école de Minab, en Iran, après un bombardement présumé le 28 février au premier jour de la guerre au Moyen-Orient ( 2026 Planet Labs PBC / - )
    Ce que l'on sait sur le bombardement d'une école en Iran
    information fournie par AFP 11.03.2026 23:14 

    L'Iran a accusé les Etats-Unis et Israël d'avoir bombardé une école. Donald Trump a d'abord essayé de rejeter la responsabilité sur Téhéran avant de faire en partie machine arrière, Israël niant tout lien avec la frappe. Selon les autorités iraniennes, l'explosion ... Lire la suite

  • Le milieu de terrain uruguayen du Real Madrid Federico Valverde (à droite), auteur d'un triplé contre Manchester City en 8e aller de la Ligue des champions, le 11 mars 2026 au stade Bernabéu ( AFP / Pierre-Philippe MARCOU )
    Ligue des champions: City coule contre le Real, le Paris SG assomme Chelsea
    information fournie par AFP 11.03.2026 23:09 

    Malgré de nombreux absents dont Kylian Mbappé, le Real Madrid a étrillé Manchester City 3-0 mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des champions, tandis que Paris s'est lui rassuré en assommant Chelsea (5-2). Sans certitudes et sans de nombreux cadres comme ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank