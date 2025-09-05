Les actions de Broadcom se redressent grâce à un nouvel accord sur l'IA et à l'assurance du directeur général

Les actions de Broadcom ont bondi de 7 % dans les échanges avant bourse vendredi, les perspectives optimistes pour les revenus de l'intelligence artificielle et la promesse du directeur général Hock Tan de rester en poste pour cinq années supplémentaires ayant rassuré les investisseurs pariant sur la stratégie de silicium personnalisé du fabricant de puces.

L'entreprise, l'un des fabricants de puces les plus précieux au monde, est devenue un acteur clé du boom de l'IA générative en concevant des semi-conducteurs personnalisés pour les géants de l'informatique dématérialisée qui cherchent des alternatives aux GPU de Nvidia NVDA.O .

La société a déclaré jeudi qu'elle avait obtenu plus de 10 milliards de dollars en commandes d'infrastructures d'IA de la part d'un nouveau client, Tan prévoyant une croissance des revenus de l'IA "considérablement améliorée" au cours de l'exercice 2026.

"Le récit de Broadcom va décoller une fois de plus", ont déclaré les analystes de Bernstein dirigés par Stacy Rasgon.

La décision de M. Tan de prolonger son mandat jusqu'en 2030 a renforcé la confiance des investisseurs.

"Hock doit voir une piste ici puisqu'il a renouvelé son contrat... ce qui suggère qu'il voit quelque chose qui vaut la peine de rester dans les parages", ont déclaré les analystes de Bernstein.

Les investisseurs ont misé gros sur les fabricants de puces basés sur l'IA et ont propulsé les actions de Broadcom à près de 32 % depuis le début de l'année, après que la valorisation de l'entreprise a franchi la barre des 1 000 milliards de dollars en décembre.

L'EFFERVESCENCE D'UNE GRANDE AFFAIRE

Le moment choisi par Broadcom pour conclure son dernier accord de 10 milliards de dollars dans le domaine de l'IA a alimenté les spéculations selon lesquelles OpenAI serait le client anonyme, à la suite d'un rapport du Financial Times publié jeudi, selon lequel le fabricant de ChatGPT travaillerait avec Broadcom pour développer ses propres puces d'IA personnalisées.

M. Tan a déclaré que le nouveau partenariat augmenterait sensiblement les recettes de l'IA, mais il a refusé de nommer le client.

Au début de l'année, le directeur général avait fait allusion à quatre nouveaux clients potentiels qui étaient "profondément engagés" avec l'entreprise pour créer leurs propres puces personnalisées, en plus de ses trois grands clients existants.

Les analystes de J.P.Morgan, qui pensent que le nouveau client est OpenAI, ont déclaré que la montée en puissance augmentera "matériellement" les perspectives de revenus AI de Broadcom pour l'exercice 2026 et au-delà, en le qualifiant de "tournant" qui s'ajoute au pipeline déjà solide de l'entreprise en matière de silicium personnalisé.

Les analystes de Bernstein et Morgan Stanley ont également déclaré que le calendrier et l'ampleur de l'accord suggèrent qu'OpenAI est probablement à l'origine de cet accord.

L'action Broadcom se négocie à 38,6 fois ses bénéfices prévisionnels, ce qui représente une prime par rapport au multiple de 20,3 de Marvell MRVL.O et au multiple de 22,5 de l'indice S&P 500 .SPX , selon les données de LSEG.