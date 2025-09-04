Les actions de Broadcom augmentent ; les résultats sont attendus après la cloche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions de Broadcom AVGO.O étaient en hausse d'environ 1,3 % dans les échanges de l'après-midi jeudi, avant les résultats trimestriels de la société de puces, attendus après la cloche de clôture

** AVGO devrait annoncer une augmentation de son chiffre d'affaires à 15,825 milliards de dollars, contre 13,072 milliards de dollars il y a un an, et des bénéfices de 1,65 $/action contre 1,24 $ il y a un an, selon LSEG

** "Broadcom va nous donner un autre aperçu" de la perspective pour l'IA, a déclaré Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, Caroline du Nord. ** Les actions de Nvidia NVDA.O ont chuté la semaine dernière après que les incertitudes commerciales sino-américaines aient incité le principal concepteur de puces d'intelligence artificielle à exclure les ventes potentielles en Chine de ses prévisions trimestrielles

** AVGO a battu les estimations de bénéfices des analystes au cours des huit dernières périodes de rapport, selon les données du LSEG

** Les recommandations des analystes sur AVGO comprennent 41 notes "achat fort" ou "achat" et deux notes "maintien"

** L'objectif de prix médian à 12 mois sur l'action est de 315 $, le dernier étant de 306,34 $

** AVGO est en hausse d'environ 32% depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 10% pour le S&P 500 .SPX au cours de cette période