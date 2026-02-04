Les actions de Boston Scientific chutent, les performances d'un segment clé effrayant les investisseurs

Boston Scientific BSX.N a annoncé mercredi des ventes trimestrielles inférieures aux prévisions dans sa division clé d'électrophysiologie, entraînant une baisse de 17 % des actions du fabricant d'appareils médicaux, soit la plus forte chute en pourcentage sur une seule journée depuis plus de 25 ans.

Cette division, qui comprend des dispositifs destinés à traiter les troubles du rythme cardiaque par des procédures peu invasives, est considérée comme un élément central de la croissance de l'entreprise.

Le segment électrophysiologie de la société basée dans le Massachusetts a enregistré des ventes de 890 millions de dollars au quatrième trimestre, en deçà des estimations de 933 millions de dollars de la Bourse, selon les analystes de RBC.

Les analystes de Wall Street ont déclaré que les investisseurs étaient préoccupés par les ventes de ce segment.

"Leurs inquiétudes n'étaient pas déplacées", a déclaré Joanne Wuensch, analyste chez Citi.

Par ailleurs, les ventes de Watchman, le dispositif de prévention des accidents vasculaires cérébraux pour les patients souffrant de fibrillation auriculaire, ont été inférieures d'environ 1 % au consensus, en grande partie à cause d'une demande américaine plus faible, ont déclaré au moins trois analystes.

"Les investisseurs ont désormais des raisons de s'interroger sur la trajectoire de ces deux moteurs de croissance clés pour l'avenir", a déclaré J.P. Morgan, en faisant référence aux deux activités.

Les dirigeants de Boston Scientific ont toutefois déclaré que les ventes trimestrielles dépassaient leurs objectifs internes.

Le directeur général Michael Mahoney s'est dit "très satisfait" de la croissance organique de 35 % du segment électrophysiologie, qui a surpassé celle des concurrents.

"À l'horizon 2026, nous prévoyons que le marché de l'électrophysiologie () connaîtra une croissance d'environ 15 %, et nous prévoyons de surpasser cette croissance du marché", a déclaré M. Mahoney.

Boston Scientific a prévu un bénéfice ajusté par action de 3,43 à 3,49 dollars pour l'année, le point médian dépassant de peu les attentes des analystes de 3,47 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes trimestrielles de 5,29 milliards de dollars et le bénéfice ajusté de 80 cents par action étaient presque conformes aux estimations de 5,28 milliards de dollars et 78 cents par action respectivement.

Boston prévoit également une croissance organique du chiffre d'affaires de 10 % à 11 % pour 2026, marquant un ralentissement par rapport à la croissance organique de 15,8 % en 2025.