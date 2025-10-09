Les actions de Bluejay Diagnostics doublent après l'élargissement de son partenariat pour un test de dépistage de la septicémie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 octobre - ** Les actions de Bluejay Diagnostics
BJDX.O ont plus que doublé pour atteindre 4,72 $ dans les transactions de pré-marché
** La société indique qu'elle a élargi son partenariat avec la société japonaise SanyoSeiko pour l'aider à commercialiser sa nouvelle plateforme de test rapide Symphony pour la gestion de la septicémie
** La septicémie est une maladie potentiellement mortelle causée par la réponse de l'organisme à une infection, selon le NIH (Institut national de la santé)
** La plateforme Symphony de BJDX vise à fournir des résultats pour l'IL-6, une protéine liée à l'inflammation dans la septicémie, en 20 minutes environ
** Symphony est toujours en attente de l'autorisation de la FDA américaine, selon la société
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 62 % depuis le début de l'année
