Les actions de Blue Owl chutent à nouveau, la vente d'actifs et les changements apportés au fonds d'emprunt suscitant l'inquiétude des investisseurs

Les actions de Blue Owl Capital

OWL.N ont prolongé leur repli pour une deuxième séance vendredi, le plan du gestionnaire d'actifs alternatifs de rembourser le capital d'un fonds de dette ayant ravivé les inquiétudes concernant les normes de prêt privé et la pénurie de liquidités dans le secteur.

L'action, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur au cours des 12 derniers mois, a perdu 2 % après avoir chuté de 6 % lors de la séance précédente.

Les investisseurs ont commencé à s'inquiéter mercredi après que la société Blue Owl, basée à New York, a déclaré qu'elle vendrait pour 1,4 milliard de dollars d'actifs dans trois fonds, qu'elle reverserait le produit de la vente aux investisseurs et qu'elle rembourserait sa dette.

L'action Blue Owl a également été affaiblie par un rapport de Bloomberg News selon lequel le gestionnaire d'investissement avait vendu le portefeuille de prêts à trois des plus grands fonds de pension d'Amérique du Nord, ainsi qu'à sa propre compagnie d'assurance, Kuvare, basée à Chicago.

"Ce matin, beaucoup de réactions se sont concentrées sur le fait que l'un des quatre acheteurs des prêts était Kuvare, le propre gestionnaire d'actifs d'assurance de Blue Owl", a déclaré Brian Finneran, directeur général de Truist Financial.

Dans une interview accordée à CNBC, Craig Packer, coprésident de Blue Owl, a déclaré que chacune des quatre institutions auxquelles la société a vendu ses actifs était désireuse d'en acheter davantage.

"À propos du fait que l'une des quatre institutions puisse faire partie de notre activité d'assurance - comment peut-on raisonnablement penser que cela pourrait compromettre les 75 % restants des ventes?", a déclaré M. Packer à CNBC.

Blue Owl a déclaré que la dette qu'il vendait concernait 128 entreprises de son portefeuille réparties dans 27 secteurs d'activité, la plus forte concentration (13 %) se situant dans les logiciels et les services.

Elle a vendu les prêts à 99,7 % de leur valeur nominale, ce qui correspond à ses propres valeurs comptables, que la société a citées comme validation de ses évaluations. M. Packer a déclaré que Blue Owl était "très sélectif" en ce qui concerne les prêts accordés aux entreprises de logiciels.

Les actions de pairs plus importants tels qu'Apollo Global

APO.N et KKR KKR.N ont également été mises sous pression par le malaise croissant concernant les valorisations des logiciels, alors que les progrès rapides de l'intelligence artificielle menacent de bouleverser les modèles d'entreprise établis.

"PAS D'ARRÊT DE LA LIQUIDITÉ POUR LES INVESTISSEURS"

Blue Owl a définitivement supprimé mercredi la possibilité pour les investisseurs, principalement des particuliers fortunés, de retirer certains fonds de l'un de ses véhicules, Blue Owl Capital Corp II.

La société a déclaré qu'elle restituerait aux investisseurs 30 % de la valeur nette d'inventaire du fonds et qu'elle mettrait fin aux rachats trimestriels. Un jour plus tard, elle a précisé qu'elle "n'interrompait pas la liquidité des investisseurs dans le fonds de dette non négocié Blue Owl Capital Corp II".

Au lieu de reprendre une procédure de rachat qui aurait permis aux investisseurs de racheter 5 % de leur capital, Blue Owl a déclaré que son nouveau plan "restitue six fois plus de capital et le rend à tous les actionnaires au cours des 45 prochains jours".

"Au cours des prochains trimestres, nous continuerons à mettre en œuvre ce plan de remboursement du capital aux investisseurs d'OBDC II", a déclaré le gestionnaire d'actifs.

Le coprésident Packer a déclaré vendredi que la société ne faisait que modifier la manière dont les rachats étaient effectués, sans les interrompre, et que ce changement permettrait d'accélérer le processus.

"Nous pensons qu'il s'agit d'une période difficile à court terme. Nos résultats sont bons sur la durée. C'est ce qui compte", a déclaré M. Packer à CNBC.

Près de 12,5 % du flottant de Blue Owl fait l'objet de ventes à découvert, selon les données d'Ortex au 19 février. L'intérêt pour la vente à découvert a augmenté de 3,2 points de pourcentage au cours des 90 derniers jours, selon les données.

"Il ne s'agit pas d'une grande masse d'actifs, mais littéralement de dizaines et de centaines de fonds et de véhicules différents, dont certains pourraient être affectés par le secteur du logiciel et d'autres non", a déclaré Chris Kotowski, analyste chez Oppenheimer.

"Les gens ont tiré des conclusions hâtives. Et à mon avis, comme je l'ai dit dans mon rapport, il s'agit d'opportunités d'achat."

Le secteur du crédit privé a fait l'objet d'un examen minutieux à la suite des faillites jumelles du fabricant de pièces automobiles First Brands et du prêteur subprime Tricolor l'année dernière. Les investisseurs se sont montrés très sceptiques quant à la qualité du portefeuille de crédit privé et aux valorisations.

"Cette situation est révélatrice d'un problème plus important dans le monde du secteur privé alternatif, qu'il s'agisse de crédit privé, de capital-investissement ou de capital-risque", a déclaré Steve Wyett, responsable de la stratégie d'investissement chez BOK Financial.

"Il s'agit d'une inadéquation entre le besoin de liquidité des investisseurs sous-jacents et ce que les gestionnaires peuvent fournir sur la base des actifs dans lesquels ils sont investis."

LE RAPPORT SUR LES DÉFAILLANCES DE FINANCEMENT AFFECTE LES ACTIONS

Par ailleurs, Blue Owl a qualifié d'incorrecte une information de Business Insider selon laquelle il n'aurait pas réussi à obtenir le financement d'un projet de centre de données de 4 milliards de dollars qu'il développe en Pennsylvanie avec CoreWeave.

"Selon notre accord avec CoreWeave, notre seule obligation est de fournir un financement provisoire d'environ 500 millions de dollars jusqu'en mars 2026, et cet engagement reste pleinement en place", a déclaré la société.

Les actions de CoreWeave étaient en baisse de 10 % à la mi-journée.