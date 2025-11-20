Les actions de Block cotées à l'ASX progressent grâce à des perspectives solides et à un plan de rachat d'actions révisé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétitions pour élargir la distribution)

20 novembre - ** Les actions de Block XYZ.AX cotées à l'ASX augmentent jusqu'à 14,3 % pour atteindre 101,16 dollars australiens, ce qui représente leur plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le début du mois d'avril

** La société de paiement s'attend à ce que le BPA ajusté de FY26 augmente de plus de 30 % pour atteindre 3,20 $

** La société s'attend à ce que le BPA ajusté augmente dans la fourchette basse de 30 % par an jusqu'en 2028 pour atteindre 5,50 $

** L'entreprise annonce également une augmentation de 5 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions

** L'action est en tête des gains de l'indice de référence ASX 200 .AXJO .

** A la dernière clôture, l'action était en baisse de 37,2 % depuis le début de l'année