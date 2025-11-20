 Aller au contenu principal
Les actions de Block cotées à l'ASX progressent grâce à des perspectives solides et à un plan de rachat d'actions révisé
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 02:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétitions pour élargir la distribution)

20 novembre - ** Les actions de Block XYZ.AX cotées à l'ASX augmentent jusqu'à 14,3 % pour atteindre 101,16 dollars australiens, ce qui représente leur plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le début du mois d'avril

** La société de paiement s'attend à ce que le BPA ajusté de FY26 augmente de plus de 30 % pour atteindre 3,20 $

** La société s'attend à ce que le BPA ajusté augmente dans la fourchette basse de 30 % par an jusqu'en 2028 pour atteindre 5,50 $

** L'entreprise annonce également une augmentation de 5 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions

** L'action est en tête des gains de l'indice de référence ASX 200 .AXJO .

** A la dernière clôture, l'action était en baisse de 37,2 % depuis le début de l'année

Dividendes

Valeurs associées

BLOCK RG-A
62,000 USD NYSE +7,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

