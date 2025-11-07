Les actions de Block chutent, le bénéfice du troisième trimestre n'étant pas à la hauteur des estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de la société de paiement Block XYZ.N chutent de 14,2 % à 60,83 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice ajusté de 54 cents par action au troisième trimestre, manquant les estimations des analystes de 67 cents, selon les données compilées par LSEG

** Le ralentissement des dépenses de consommation au troisième trimestre, les entreprises et les ménages ayant réduit leurs achats discrétionnaires, a pesé sur les sociétés de paiement telles que Block

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 6,1 milliards de dollars, ce qui est également inférieur aux estimations de 6,3 milliards de dollars

** Au moins cinq maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de cours sur les actions après les résultats; l'objectif de cours médian est de 89 $ - données LSEG

** Le nouvel objectif de cours de Piper Sandler, à 55 $, est le plus bas de Wall Street

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 16,5 % depuis le début de l'année, sous-performant l'indice S&P 500

.SPX auquel elle a été ajoutée plus tôt dans l'année