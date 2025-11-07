 Aller au contenu principal
CAC 40
7 949,07
-0,20%
Les actions de Block chutent, le bénéfice du troisième trimestre n'étant pas à la hauteur des estimations
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 10:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de la société de paiement Block XYZ.N chutent de 14,2 % à 60,83 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice ajusté de 54 cents par action au troisième trimestre, manquant les estimations des analystes de 67 cents, selon les données compilées par LSEG

** Le ralentissement des dépenses de consommation au troisième trimestre, les entreprises et les ménages ayant réduit leurs achats discrétionnaires, a pesé sur les sociétés de paiement telles que Block

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 6,1 milliards de dollars, ce qui est également inférieur aux estimations de 6,3 milliards de dollars

** Au moins cinq maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de cours sur les actions après les résultats; l'objectif de cours médian est de 89 $ - données LSEG

** Le nouvel objectif de cours de Piper Sandler, à 55 $, est le plus bas de Wall Street

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 16,5 % depuis le début de l'année, sous-performant l'indice S&P 500

.SPX auquel elle a été ajoutée plus tôt dans l'année

Valeurs associées

BLOCK RG-A
70,960 USD NYSE -3,65%
S&P 500 INDEX
6 720,32 Pts CBOE -1,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

