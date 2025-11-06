 Aller au contenu principal
Les actions de BillionToOne font un bond jusqu'à 100 % lors de leur entrée fracassante sur le Nasdaq
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 19:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

6 novembre - ** Les actions de la société de diagnostic moléculaire BillionToOne BLLN.O font un bond jusqu'à 100 % lors de leur entrée sur le Nasdaq ** Les actions ont ouvert à 100 $ l'unité et ont grimpé jusqu'à 120 $; dernière hausse de 93,6 % à 116,15 $ ** BLLN a vendu 4,56 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse élargie à 60 dollars l'unité pour lever 273,1 millions de dollars ** BLLN, basée à Menlo Park en Californie, avait initialement commercialisé 3,85 millions d'actions entre 49 et 55 dollars chacune

** BLLN développe des tests de diagnostic moléculaire - y compris un dépistage prénatal non invasif et une biopsie liquide - pour diverses maladies

** Au cours du semestre clos le 30 juin, les recettes de BLLN ont bondi de 82 % pour atteindre 125,5 millions de dollars, tandis que la perte nette s'est réduite à 4,2 millions de dollars

** J.P. Morgan, Piper Sandler, Jefferies et William Blair ont été les co-chefs de file de l'offre

